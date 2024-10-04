https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ankarada-dogalgaz-kacagi-yangin-cikardi-1088823286.html

Ankara'da doğalgaz kaçağı yangın çıkardı

Ankara'da doğalgaz kaçağı yangın çıkardı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:16+0300

2024-10-04T15:16+0300

2024-10-04T15:16+0300

türkiye

ankara

doğalgaz

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088823128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_196686675c088efb9f98101a58fee0b0.jpg

Elfidan Sokak'ta bulunan bir inşaattaki çalışmalar sırasında doğal gaz borusunda gaz sızıntısı oluştu.Gaz sızıntısının alev alması sonucu, park halinde bulunan 06 S 3220 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.Alevlerin bir araca sıçradığını belirten Cankurt, "Lastikler yanınca araç komple yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi, önce yangını sonra da yanan aracı söndürdü. Çalışma yapılırken muhtemelen doğal gaz borusuna denk gelindi. Çünkü orada sabah bir şey yoktu. Gözle görünür derecede gaz çıkıyordu. Kepçe çalışıyordu orada muhtemelen kepçenin ucu değdi." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, doğalgaz, yangın