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Ankara'da doğalgaz kaçağı yangın çıkardı
Ankara'da doğalgaz kaçağı yangın çıkardı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:16+0300
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Elfidan Sokak'ta bulunan bir inşaattaki çalışmalar sırasında doğal gaz borusunda gaz sızıntısı oluştu.Gaz sızıntısının alev alması sonucu, park halinde bulunan 06 S 3220 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.Alevlerin bir araca sıçradığını belirten Cankurt, "Lastikler yanınca araç komple yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi, önce yangını sonra da yanan aracı söndürdü. Çalışma yapılırken muhtemelen doğal gaz borusuna denk gelindi. Çünkü orada sabah bir şey yoktu. Gözle görünür derecede gaz çıkıyordu. Kepçe çalışıyordu orada muhtemelen kepçenin ucu değdi." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kadikoyde-apartmanda-dogalgaz-patlamasi-1088763991.html
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ankara, doğalgaz, yangın
ankara, doğalgaz, yangın

Ankara'da doğalgaz kaçağı yangın çıkardı

15:16 04.10.2024
© AA / Mehmet Ali ÖzcanAnkara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Elfidan Sokak'ta bulunan bir inşaattaki çalışmalar sırasında doğal gaz borusunda gaz sızıntısı oluştu.
Gaz sızıntısının alev alması sonucu, park halinde bulunan 06 S 3220 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.
Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.
Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.
Alevlerin bir araca sıçradığını belirten Cankurt, "Lastikler yanınca araç komple yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi, önce yangını sonra da yanan aracı söndürdü. Çalışma yapılırken muhtemelen doğal gaz borusuna denk gelindi. Çünkü orada sabah bir şey yoktu. Gözle görünür derecede gaz çıkıyordu. Kepçe çalışıyordu orada muhtemelen kepçenin ucu değdi." diye konuştu.
Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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Kadıköy’de apartmanda doğalgaz patlaması
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