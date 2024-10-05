https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kiyafetlerinin-arasina-saklanmis-halde-bulunan-firari-fetocu-eski-hakim-tutuklandi-1088842893.html
Kıyafetlerinin arasına saklanmış halde bulunan firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı
Kıyafetlerinin arasına saklanmış halde bulunan firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı
Sputnik Türkiye
Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T02:32+0300
2024-10-05T02:32+0300
2024-10-05T02:32+0300
türkiye
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
firari
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulunarak yakalanan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan Karatay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Karatay, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Zanlı, buradaki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/beyoglunda-bir-kadini-taciz-ettigi-belirlenen-iki-supheli-tutuklandi-1088842746.html
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tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, firari, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, firari, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Kıyafetlerinin arasına saklanmış halde bulunan firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı
Firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla kıyafetlerinin arasına saklanmış bir şekilde bulunarak yakalanan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim Mustafa Karatay tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan Karatay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Karatay, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Zanlı, buradaki sorgusunun ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.