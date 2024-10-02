https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1088717137.html
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T16:38+0300
2024-10-02T16:38+0300
2024-10-02T16:38+0300
türkiye
orman yangını
balıkesir
yangın
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Balıkesir'in Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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orman yangını, balıkesir, yangın
orman yangını, balıkesir, yangın
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.