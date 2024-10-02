https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1088717137.html

Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T16:38+0300

2024-10-02T16:38+0300

2024-10-02T16:38+0300

türkiye

orman yangını

balıkesir

yangın

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Balıkesir'in Kırsal Yaylabayır Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

türkiye

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orman yangını, balıkesir, yangın