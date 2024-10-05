https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/istanbullulari-ilgilendiriyor-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1088854877.html
İstanbulluları ilgilendiriyor: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbulluları ilgilendiriyor: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı nedeniyle yarın... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T14:28+0300
2024-10-05T14:28+0300
2024-10-05T14:28+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı, yarın koşulacak.Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-dumanlar-cikti-1088781447.html
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istanbul, trafik, yol
İstanbulluları ilgilendiriyor: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı nedeniyle yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı, yarın koşulacak.
Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.
Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.