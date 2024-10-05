https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/istanbullulari-ilgilendiriyor-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1088854877.html

İstanbulluları ilgilendiriyor: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbulluları ilgilendiriyor: Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı nedeniyle yarın... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:28+0300

2024-10-05T14:28+0300

2024-10-05T14:28+0300

türkiye

istanbul

trafik

yol

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı, yarın koşulacak.Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-dumanlar-cikti-1088781447.html

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