https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israilin-cagrilarina-ragmen-bm-gucleri-lubnanin-guneyinde-kalacak-1088851397.html

İsrail’in çağrılarına rağmen: BM güçleri Lübnan’ın güneyinde kalacak

İsrail’in çağrılarına rağmen: BM güçleri Lübnan’ın güneyinde kalacak

Sputnik Türkiye

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Gücü’nün, İsrail ordusunun başka yere konuşlanma çağrılarına rağmen ülkenin güneyindeki mevzilerinde kalmaya devam... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

birleşmiş milletler (bm)

bm barış gücü

lübnan

israil

israil ordusu

tahliye

acil durum

bm genel sekreteri antonio guterres

beyrut

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Lübnan'daki BM Geçici Gücü Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail ordusunun kara operasyonu yürüttüğü bölgeden tahliye edilme çağrılarına rağmen barış gücünün bölgede kalmaya devam edeceğini duyurdu.Tenenti, “Barış gücü askerleri mevzilerinde kalacak” ifadesini kullandı.Sözcü, barış gücü askerlerinin bir acil durum planı olduğunu kaydetti.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki durumun tırmanmasına rağmen, BM Geçici Gücü’nün Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.‘Beyrutlular parklara sığınıyor’İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un sakinleri, saldırılardan şehir parklarına sığınarak kurtulmaya çalıştıklarını anlattı.Ruptly haber ajansına konuşan Beyrut sakinleri, parklarda tuvaletlerin olmadığından ve aldıkları yardımın kısıtlı olmasından şikayetçi.Sığınmacılardan biri olan Kamilio Abdalla, İsrail Ordusunun Cuma günü attığı füzelerin bulunduğu yere 1.5 kilometre mesafede patladığını söyledi.Saldırı başlayınca vatandaşların sokağa döküldüğünü, ama evlerine dönmek isteyince de İsrail ordusunun tahliye olma çağrısında bulunduğunu anlatan Abdalla, “Evlerimizde güvende kalamazdık” diye ekledi.

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birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, lübnan, israil, israil ordusu, tahliye, acil durum, bm genel sekreteri antonio guterres, beyrut