https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israilin-cagrilarina-ragmen-bm-gucleri-lubnanin-guneyinde-kalacak-1088851397.html
İsrail’in çağrılarına rağmen: BM güçleri Lübnan’ın güneyinde kalacak
İsrail’in çağrılarına rağmen: BM güçleri Lübnan’ın güneyinde kalacak
Sputnik Türkiye
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Gücü’nün, İsrail ordusunun başka yere konuşlanma çağrılarına rağmen ülkenin güneyindeki mevzilerinde kalmaya devam... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T12:17+0300
2024-10-05T12:17+0300
2024-10-05T12:18+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
bm barış gücü
lübnan
israil
israil ordusu
tahliye
acil durum
bm genel sekreteri antonio guterres
beyrut
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/25/1017262510_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_66302cdddbd1d12f8fbeef1f81527be4.jpg
Lübnan'daki BM Geçici Gücü Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail ordusunun kara operasyonu yürüttüğü bölgeden tahliye edilme çağrılarına rağmen barış gücünün bölgede kalmaya devam edeceğini duyurdu.Tenenti, “Barış gücü askerleri mevzilerinde kalacak” ifadesini kullandı.Sözcü, barış gücü askerlerinin bir acil durum planı olduğunu kaydetti.Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki durumun tırmanmasına rağmen, BM Geçici Gücü’nün Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.‘Beyrutlular parklara sığınıyor’İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un sakinleri, saldırılardan şehir parklarına sığınarak kurtulmaya çalıştıklarını anlattı.Ruptly haber ajansına konuşan Beyrut sakinleri, parklarda tuvaletlerin olmadığından ve aldıkları yardımın kısıtlı olmasından şikayetçi.Sığınmacılardan biri olan Kamilio Abdalla, İsrail Ordusunun Cuma günü attığı füzelerin bulunduğu yere 1.5 kilometre mesafede patladığını söyledi.Saldırı başlayınca vatandaşların sokağa döküldüğünü, ama evlerine dönmek isteyince de İsrail ordusunun tahliye olma çağrısında bulunduğunu anlatan Abdalla, “Evlerimizde güvende kalamazdık” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/birlesmis-milletler-uluslararasi-goc-orgutu-lubnandan-yaklasik-235-bin-kisinin-suriyeye-gecti-1088843065.html
lübnan
israil
beyrut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101726/25/1017262510_125:0:1289:873_1920x0_80_0_0_483c86617e54f23cd4cc814bace07500.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, lübnan, israil, israil ordusu, tahliye, acil durum, bm genel sekreteri antonio guterres, beyrut
birleşmiş milletler (bm), bm barış gücü, lübnan, israil, israil ordusu, tahliye, acil durum, bm genel sekreteri antonio guterres, beyrut
İsrail’in çağrılarına rağmen: BM güçleri Lübnan’ın güneyinde kalacak
12:17 05.10.2024 (güncellendi: 12:18 05.10.2024)
Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Gücü’nün, İsrail ordusunun başka yere konuşlanma çağrılarına rağmen ülkenin güneyindeki mevzilerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.
Lübnan'daki BM Geçici Gücü Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail ordusunun kara operasyonu yürüttüğü bölgeden tahliye edilme çağrılarına rağmen barış gücünün bölgede kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Tenenti, “Barış gücü askerleri mevzilerinde kalacak” ifadesini kullandı.
Sözcü, barış gücü askerlerinin bir acil durum planı olduğunu kaydetti.
Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki durumun tırmanmasına rağmen, BM Geçici Gücü’nün Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.
‘Beyrutlular parklara sığınıyor’
İsrail ordusunun hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un sakinleri, saldırılardan şehir parklarına sığınarak kurtulmaya çalıştıklarını anlattı.
Ruptly haber ajansına konuşan Beyrut sakinleri, parklarda tuvaletlerin olmadığından ve aldıkları yardımın kısıtlı olmasından şikayetçi.
Sığınmacılardan biri olan Kamilio Abdalla, İsrail Ordusunun Cuma günü attığı füzelerin bulunduğu yere 1.5 kilometre mesafede patladığını söyledi.
Saldırı başlayınca vatandaşların sokağa döküldüğünü, ama evlerine dönmek isteyince de İsrail ordusunun tahliye olma çağrısında bulunduğunu anlatan Abdalla, “Evlerimizde güvende kalamazdık” diye ekledi.