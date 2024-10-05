https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/birlesmis-milletler-uluslararasi-goc-orgutu-lubnandan-yaklasik-235-bin-kisinin-suriyeye-gecti-1088843065.html
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçti
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T03:17+0300
2024-10-05T03:17+0300
2024-10-05T03:17+0300
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.IOM Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 235 bin kişinin kara yoluyla Suriye'ye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 bininin Suriyeli ve 82 bininin ise Lübnanlı olduğunu söyledi.Luciano, aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı'nı kullanarak, 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/irlanda-israilin-lubnanda-unifilde-gorev-yapan-birliklerini-cekmesi-talebini-reddetti-1088842629.html
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göç, lübnan, suriye, israil
göç, lübnan, suriye, israil
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçti
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.
IOM Lübnan Ofisi Başkanı Mathieu Luciano, 23 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 235 bin kişinin kara yoluyla Suriye'ye geçtiğini belirten Luciano, bunlardan 152 bininin Suriyeli ve 82 bininin ise Lübnanlı olduğunu söyledi.
Luciano, aynı dönemde 50 bin kişinin Beyrut Havalimanı'nı kullanarak, 1060 kişinin de deniz yoluyla ülkeden ayrıldığını belirtti.