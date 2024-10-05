https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusunun-lubnana-girme-yonundeki-tum-girisimleri-engellendi-1088841006.html

‘İsrail ordusunun Lübnan'a girme yönündeki tüm girişimleri engellendi’

‘İsrail ordusunun Lübnan'a girme yönündeki tüm girişimleri engellendi’

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine girme yönündeki tüm girişimlerini engellediklerini açıkladı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T00:21+0300

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Hizbullah Hareketi Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, Hizbullah hareketinin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yerleşme yönündeki tüm girişimlerini engellediğini söyledi.Kamati, "Düşmanın Lübnan'ın güneyindeki farklı noktalardan girme yönündeki girişimlerinin tümünü engelledik” dedi.Hizbullah hareketinin İsrail ordusunun karadan her türlü ilerlemesine hazır olduğunu belirten Kamati, “Düşmanın Lübnan'a girdiği her yer onun askerleri ve tankları için mezar olacaktır” diye konuştu.Hizbullah füzelerinin 150 kilometre menzile sahip olduğunu belirten Kamati, ateşkesi reddeden, savaşın devamını isteyenin İsrail olduğunu vurguladı.Hareketin yeni genel sekreterinin seçilmesi prosedürüyle ilgili olarak Kamati, bunun hareketin savaş koşullarındaki durumuna bağlı olduğunu kaydetti.Kamati ayrıca, Cuma günü Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın Lübnan'a tam destek verdiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

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hizbullah, lübnan, israil ordusu, beyrut, el cezire, iran, abbas arakçi, füze, tank