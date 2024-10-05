https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-beyrutun-guneyine-tahliye-cagrisinda-bulundu-1088873813.html
İsrail, Beyrut'un güneyine tahliye çağrısında bulundu
İsrail, Beyrut'un güneyine tahliye çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T23:40+0300
2024-10-05T23:40+0300
2024-10-05T23:41+0300
dünya
lübnan
israil
israil-filistin
israil savunma kuvvetleri (idf)
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088769865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2747dbb9e4013c93e34e2900eeaac2a8.jpg
İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi. IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/lubnan-guvenlik-kaynaklari-duyurdu-safiyuddin-ile-dunden-bu-yana-irtibat-kurulamiyor-1088868315.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088769865_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b88d53f16de0fefaab3c697729bc91f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), saldırı
lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma kuvvetleri (idf), saldırı
İsrail, Beyrut'un güneyine tahliye çağrısında bulundu
23:40 05.10.2024 (güncellendi: 23:41 05.10.2024)
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.
İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.
IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.