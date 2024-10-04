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SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
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Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimini beklerken Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın 2 bin 932 lira, çeyrek altın 5 bin 40... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:23+0300
2024-10-04T11:23+0300
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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını hareketlendirirken altın yeniden yükseliyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 917 liradan tamamladı.Gram altın, çeyrek altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor.Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.
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gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 4 ekim
gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 4 ekim

Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

10:23 04.10.2024 (güncellendi: 11:23 04.10.2024)
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimini beklerken Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını hareketlendirdi. Gram altın 2 bin 932 lira, çeyrek altın 5 bin 40 lira seviyesinde bulunuyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını hareketlendirirken altın yeniden yükseliyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 917 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 2 bin 932 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 100 liradan satılıyor.
Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.
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