https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/irlanda-israilin-lubnanda-unifilde-gorev-yapan-birliklerini-cekmesi-talebini-reddetti-1088842629.html
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti
Sputnik Türkiye
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirdi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T01:37+0300
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İrlanda, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki birliklerini çekme isteğini The Irish Times"gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre reddetti.İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı. Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusunun-lubnana-girme-yonundeki-tum-girisimleri-engellendi-1088841006.html
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unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , irlanda, israil, lübnan
unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , irlanda, israil, lübnan
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da UNIFIL'de görev yapan birliklerini çekmesi talebini reddetti
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde görev yapan birliklerini çekmesi yönündeki talebini geri çevirdi.
İrlanda, İsrail'in Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki birliklerini çekme isteğini The Irish Times"gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre reddetti.
İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı. Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.
Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.