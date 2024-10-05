https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hapisteyken-ceza-yedi-selahattin-demirtasin-annesine-kufur-eden-jahreine-para-cezasi-1088854085.html

Hapisteyken ceza yedi: Selahattin Demirtaş’ın annesine küfür eden Jahrein’e para cezası

Hapisteyken ceza yedi: Selahattin Demirtaş’ın annesine küfür eden Jahrein’e para cezası

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada Selahattin Demirtaş'ın annesine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan Ahmet Sonuç'a 35 bin 400 lira para cezası verildi. Demirtaş'ın avukatı... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:09+0300

2024-10-05T14:09+0300

2024-10-05T14:09+0300

türkiye

jahrein

özgür demirtaş

avukat

küfür etmek

hapishane

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'Jahrein' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç , eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesiyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan Sonuç, “Yalnızca üç harften oluşan yorumumun suç teşkil ettiğine dair bir yargı kararı bulunmamaktadır” ifadesini kullandı.'En az 1 yıl hapis almalı'Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, verilen cezanın yetersiz olduğunu savunarak, “Ahmet Sonuç, bu hakareti müvekkilimin siyasi görüşleri nedeniyle annesine yapmıştır. Cezanın en az bir yıl olması gerekirdi” şeklinde konuştu.T24’ten Ege Vural Hükümdar’ın haberine göre, Sonuç, sosyal medya platformu X’te 'Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel uçakla Diyarbakır’a getirildi' paylaşımına “A.A.K.” yorumunu yapmış ve bu ifadeden dolayı 35 bin 400 lira idari para cezası aldı.'Haraket değil beddua' Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Sonuç’un avukatı Sibel Çetin, müvekkilinin sözlerinin hakaret değil, bir beddua olduğunu belirterek, “A.A.K. harfleri hakaret içermez. Müvekkilimin ifadesine göre bu, ‘Allah alayınızı kahretsin’ cümlesinin kısaltmasıdır ve suç teşkil etmez, en fazla beddua olarak kabul edilebilir” dedi.Hadi Cin, mahkemenin Sonuç’a hakaretten ceza verdiğini ancak cezayı yetersiz bulduklarını belirtti. “Verilen ceza, suçun ağırlığına kıyasla hafif kalmıştır. Hem Demirtaş hem de annesi bu hakarete siyasi kimlikleri nedeniyle maruz kalmıştır. Biz bu karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvuracağız” açıklamasında bulundu.

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jahrein, özgür demirtaş, avukat, küfür etmek, hapishane