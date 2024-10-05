https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/beyoglunda-bir-kadini-taciz-eden-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-1088853819.html
Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadını taciz ettikleri gerekçesiyle biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı. İ.A.'ya cinsel tacizde... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T13:51+0300
2024-10-05T13:51+0300
2024-10-05T13:51+0300
türkiye
beyoğlu
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
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İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda iki kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri, olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü. İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığı belirlendi.Önce serbest bırakıldılarKimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden S.T, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ö.K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi.Şüpheliler tutuklandıOlaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan şüpheli S.T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.Diğer şüpheli Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Her iki şüpheli, ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi."Sarhoştum" savunmasıS.T.,'nin ifadesi de ortaya çıktı. S.T., verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
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beyoğlu, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz
beyoğlu, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz
Beyoğlu’nda bir kadını taciz eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen kadını taciz ettikleri gerekçesiyle biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı. İ.A.'ya cinsel tacizde bulunan S.T.,'nin ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül'de Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokağı'nda iki kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine geçti.
Bu kişileri ikaz eden polis ekipleri, olaya ilişkin çevredeki vatandaşlarla görüştü. İki şüphelinin sokakta yürürken taciz ettiği kadının, korkup Nevizade Sokağı'na kaçtığı belirlendi.
Önce serbest bırakıldılar
Kimlikleri belirlenen S.T. ile Ö.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından savcılık 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları öğrenildi.
Ekiplerin gözaltı kararı sonrasında yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden S.T, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ö.K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirildi.
Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan şüpheli S.T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.
Diğer şüpheli Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Her iki şüpheli, ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.
S.T.,'nin ifadesi de ortaya çıktı. S.T., verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.