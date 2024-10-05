https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ermenistan-nato-ile-daha-guclu-bir-ortaklik-bekliyoruz-1088873977.html

Ermenistan: NATO ile daha güçlü bir ortaklık bekliyoruz

Ermenistan: NATO ile daha güçlü bir ortaklık bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan’ın NATO ile daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T23:47+0300

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dünya

ermenistan dışişleri bakanlığı

erivan

nato

ortaklık

güvenlik

savunma

işbirliği

eylem planı

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan ile NATO arasında ortaklık ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Erivan’ın ittifakla daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.Açıklamada, “Ermenistan, savunma ve siyasi işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olan Barış İçin Ortaklık’a 30 yıl önce katıldı” ifadelerine yer verildi.Erivan'ın ortak değerlere ve çıkarlara özel önem vererek NATO ile işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Birlikte, gelişmiş diyalog ve işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği sağlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Daha güçlü ortaklıklar kurmayı ve savunma kabiliyetimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” iIfadeleri kullanıldı.Ermenistan ile NATO ülkeleri arasında Aralık 2005'te Bireysel Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştı. Ermenistan'ın bu plana katılımı, bölgesel güvenlik, bu güvenlik stratejisinin geliştirilmesi, Ermenistan'ın askeri doktrininin geliştirilmesi, savunma ve bütçe planlama sürecinin iyileştirilmesi ve diğer konularda NATO ile periyodik istişareleri öngörüyor.

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ermenistan dışişleri bakanlığı, erivan, nato, ortaklık, güvenlik, savunma, işbirliği, eylem planı