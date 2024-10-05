https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ermenistan-nato-ile-daha-guclu-bir-ortaklik-bekliyoruz-1088873977.html
Ermenistan: NATO ile daha güçlü bir ortaklık bekliyoruz
Ermenistan: NATO ile daha güçlü bir ortaklık bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan’ın NATO ile daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T23:47+0300
2024-10-05T23:47+0300
2024-10-05T23:46+0300
dünya
ermenistan dışişleri bakanlığı
erivan
nato
ortaklık
güvenlik
savunma
işbirliği
eylem planı
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan ile NATO arasında ortaklık ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Erivan’ın ittifakla daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.Açıklamada, “Ermenistan, savunma ve siyasi işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olan Barış İçin Ortaklık’a 30 yıl önce katıldı” ifadelerine yer verildi.Erivan'ın ortak değerlere ve çıkarlara özel önem vererek NATO ile işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Birlikte, gelişmiş diyalog ve işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği sağlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Daha güçlü ortaklıklar kurmayı ve savunma kabiliyetimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” iIfadeleri kullanıldı.Ermenistan ile NATO ülkeleri arasında Aralık 2005'te Bireysel Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştı. Ermenistan'ın bu plana katılımı, bölgesel güvenlik, bu güvenlik stratejisinin geliştirilmesi, Ermenistan'ın askeri doktrininin geliştirilmesi, savunma ve bütçe planlama sürecinin iyileştirilmesi ve diğer konularda NATO ile periyodik istişareleri öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/rus-senator-puskov-nato-catismalar-sona-ermeden-ukraynayi-ittifaka-davet-edemez-1088863647.html
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ermenistan dışişleri bakanlığı, erivan, nato, ortaklık, güvenlik, savunma, işbirliği, eylem planı
ermenistan dışişleri bakanlığı, erivan, nato, ortaklık, güvenlik, savunma, işbirliği, eylem planı
Ermenistan: NATO ile daha güçlü bir ortaklık bekliyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan’ın NATO ile daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan ile NATO arasında ortaklık ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Erivan’ın ittifakla daha güçlü bir ortaklık kurmayı sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.
Açıklamada, “Ermenistan, savunma ve siyasi işbirliğinde önemli bir dönüm noktası olan Barış İçin Ortaklık’a 30 yıl önce katıldı” ifadelerine yer verildi.
Erivan'ın ortak değerlere ve çıkarlara özel önem vererek NATO ile işbirliğini derinleştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Birlikte, gelişmiş diyalog ve işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği sağlamaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Daha güçlü ortaklıklar kurmayı ve savunma kabiliyetimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” iIfadeleri kullanıldı.
Ermenistan ile NATO ülkeleri arasında Aralık 2005'te Bireysel Ortaklık Eylem Planı imzalanmıştı. Ermenistan'ın bu plana katılımı, bölgesel güvenlik, bu güvenlik stratejisinin geliştirilmesi, Ermenistan'ın askeri doktrininin geliştirilmesi, savunma ve bütçe planlama sürecinin iyileştirilmesi ve diğer konularda NATO ile periyodik istişareleri öngörüyor.