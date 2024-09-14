https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bursada-rekor-denemesi-5-ton-sut-helvasi-1088010397.html
Bursa'da rekor denemesi: 5 ton süt helvası
Bursa'da rekor denemesi: 5 ton süt helvası
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 şefin katılımıyla 5 ton süt helvası yapılarak rekor... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T04:28+0300
2024-09-14T04:28+0300
2024-09-14T04:28+0300
yaşam
bursa
festival
guinness rekorlar kitabı
rekor
helva
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 civarında şefin katılımıyla ‘Bursa Süt Helvası' rekor denemesi yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerinden Bursa'ya gelen 150 civarında şef, devasa kazanın başına geçerek tek seferde 5 ton süt helvası yapmak için dev tahta kepçelerle süt helvasını karıştırdı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şeflerimiz, bu sene 5 ton süt helvası yaptı. Önümüzdeki senelerde daha fazlasını yapacaklardır. Bursa'nın coğrafi işaretli tatlısı olan süt helvası, mutlaka Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almalıdır. Dev kazanda yapılan süt helvasını Merinos Parkı'nda ve Kent Meydanı'nda 20 bin kişiye ikram edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dunyanin-en-uzun-kebabi-denemesi-25-km-rekor-kebap-icin-hazirliklar-tamamlandi-1087708215.html
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bursa, festival, guinness rekorlar kitabı, rekor, helva
bursa, festival, guinness rekorlar kitabı, rekor, helva
Bursa'da rekor denemesi: 5 ton süt helvası
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 şefin katılımıyla 5 ton süt helvası yapılarak rekor denemesi gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, süt helvasının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi gerektiğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 civarında şefin katılımıyla ‘Bursa Süt Helvası' rekor denemesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Bursa'ya gelen 150 civarında şef, devasa kazanın başına geçerek tek seferde 5 ton süt helvası yapmak için dev tahta kepçelerle süt helvasını karıştırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şeflerimiz, bu sene 5 ton süt helvası yaptı. Önümüzdeki senelerde daha fazlasını yapacaklardır. Bursa'nın coğrafi işaretli tatlısı olan süt helvası, mutlaka Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almalıdır. Dev kazanda yapılan süt helvasını Merinos Parkı'nda ve Kent Meydanı'nda 20 bin kişiye ikram edeceğiz” dedi.