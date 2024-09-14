https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/bursada-rekor-denemesi-5-ton-sut-helvasi-1088010397.html

Bursa'da rekor denemesi: 5 ton süt helvası

Bursa'da rekor denemesi: 5 ton süt helvası

Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 şefin katılımıyla 5 ton süt helvası yapılarak rekor... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T04:28+0300

2024-09-14T04:28+0300

2024-09-14T04:28+0300

yaşam

bursa

festival

guinness rekorlar kitabı

rekor

helva

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nde, 150 civarında şefin katılımıyla ‘Bursa Süt Helvası' rekor denemesi yapıldı. Türkiye'nin farklı kentlerinden Bursa'ya gelen 150 civarında şef, devasa kazanın başına geçerek tek seferde 5 ton süt helvası yapmak için dev tahta kepçelerle süt helvasını karıştırdı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Şeflerimiz, bu sene 5 ton süt helvası yaptı. Önümüzdeki senelerde daha fazlasını yapacaklardır. Bursa'nın coğrafi işaretli tatlısı olan süt helvası, mutlaka Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almalıdır. Dev kazanda yapılan süt helvasını Merinos Parkı'nda ve Kent Meydanı'nda 20 bin kişiye ikram edeceğiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dunyanin-en-uzun-kebabi-denemesi-25-km-rekor-kebap-icin-hazirliklar-tamamlandi-1087708215.html

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bursa, festival, guinness rekorlar kitabı, rekor, helva