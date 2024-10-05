https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/besiktastan-ersin-destanoglunun-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1088859116.html
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ersin Destanoğlu’nun gerçekleştirilen MR... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T16:42+0300
2024-10-05T16:42+0300
2024-10-05T16:42+0300
spor
beşiktaş
ersin destanoğlu
sakatlık
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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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beşiktaş, ersin destanoğlu, sakatlık
beşiktaş, ersin destanoğlu, sakatlık
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ersin Destanoğlu’nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" denildi.
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.