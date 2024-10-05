https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/besiktastan-ersin-destanoglunun-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1088859116.html

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ersin Destanoğlu’nun gerçekleştirilen MR... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T16:42+0300

2024-10-05T16:42+0300

2024-10-05T16:42+0300

spor

beşiktaş

ersin destanoğlu

sakatlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088858962_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fde6db234ec6497b18fbe440aee40767.jpg

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-ilk-11de-yer-bulmak-kolay-degil-1088850863.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, ersin destanoğlu, sakatlık