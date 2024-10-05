https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-ilk-11de-yer-bulmak-kolay-degil-1088850863.html

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11'de yer bulmak kolay değil

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11'de yer bulmak kolay değil

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takım içindeki rekabetten dolayı çok fazla süre alamadığını söyledi. Ancelotti, "Arda için ilk... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T11:41+0300

2024-10-05T11:41+0300

2024-10-05T11:52+0300

spor

arda güler

real madrid

carlo ancelotti

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Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor" dedi.Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir" şeklinde konuştu."Olmak istediğimiz yerden uzakta değiliz" diyen Ancelotti, şu değerlendirmeyi yaptı:

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Sputnik Türkiye

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