https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-ilk-11de-yer-bulmak-kolay-degil-1088850863.html
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11'de yer bulmak kolay değil
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11'de yer bulmak kolay değil
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takım içindeki rekabetten dolayı çok fazla süre alamadığını söyledi. Ancelotti, "Arda için ilk... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T11:41+0300
2024-10-05T11:41+0300
2024-10-05T11:52+0300
spor
arda güler
real madrid
carlo ancelotti
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Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor" dedi.Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir" şeklinde konuştu."Olmak istediğimiz yerden uzakta değiliz" diyen Ancelotti, şu değerlendirmeyi yaptı:
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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11'de yer bulmak kolay değil
11:41 05.10.2024 (güncellendi: 11:52 05.10.2024)
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takım içindeki rekabetten dolayı çok fazla süre alamadığını söyledi. Ancelotti, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla" dedi.
Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor" dedi.
Bu sezon ilk yenilgisini hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lille karşısında yaşayan Real Madrid'in tekrardan iyi futbol oynamaya konsantre olması gerektiğini vurgulayan Ancelotti, "Bazen iyi bir sezon başlangıcı sizi yenilmez hissettirir ama bir yenilgi sizi gerçekle yüzleştirir" şeklinde konuştu.
"Olmak istediğimiz yerden uzakta değiliz" diyen Ancelotti, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Savunma yönünden yoğunluk ve top dolaşımı konusunda endişelenmemiz gerekiyor. İyi tepki verirseniz bu yenilgi büyük bir fırsattır. Takım kaybetmek istemedi çünkü oyunun sonunda her şeyini verdi ve biz de sonuna kadar mücadele ettik. Oyuncularla konuştum ve topa sahip olmaktan yoksun olduğumuz ve daha hızlı paslar konusunda anlaştık. Ayrıca savunma seviyesinde yoğunluk gerekiyor. Doğru yoldayız ve her zamankinden daha güçlüyüz."