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Bakan Yerlikaya 19 ildeki operasyonu duyurdu: 49 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya 19 ildeki operasyonu duyurdu: 49 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T09:36+0300
2024-10-05T09:36+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de "Narkoçelik-42" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 49 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 22'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararının verildiğini, 24'ünün ise işlemlerine devam edildiğini duyurdu.Zehir tacirlerine 62 bin 132 operasyon düzenlendiİçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını, 18 bin 718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.Bu operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bunlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/bazi-bakanliklara-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1088844488.html
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ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu
ali yerlikaya, operasyon, uyuşturucu

Bakan Yerlikaya 19 ildeki operasyonu duyurdu: 49 şüpheli yakalandı

09:36 05.10.2024
© AAOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de "Narkoçelik-42" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 49 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 22'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararının verildiğini, 24'ünün ise işlemlerine devam edildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine 62 bin 132 operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını, 18 bin 718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.
Bu operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bunlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
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