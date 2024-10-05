https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/azerbaycanda-disisleri-bakani-bayramovdan-abd-ile-isbirligini-gozden-gecirmesi-istendi-1088866965.html
Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi istendi
Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi istendi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi talebinde bulundu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T20:42+0300
2024-10-05T20:42+0300
2024-10-05T20:41+0300
dünya
azerbaycan
parlamento
milletvekili
ceyhun bayramov
abd
işbirliği
talep
bakü
washington
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Azerbaycan merkezli haber ajansı Trend’in aktardığına göre, Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’dan Bakü ile Washington arasındaki işbirliğini gözden geçirmesini talep etti.Haberde, “Milli Meclis'ten (Azerbaycan Parlamentosu) bir grup milletvekili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi, mevcut iki anlaşmayı feshetmesi ve ayrıca Azerbaycan ile yeni anlaşmalara ilişkin görüşmeleri reddetmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.Ceyhun Bayramov'a yazılan mektubun 43 milletvekili tarafından imzalandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ilham-aliyev-abd-azerbaycana-karsi-dusmanca-politikasina-devam-ediyor-1088829029.html
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azerbaycan, parlamento, milletvekili, ceyhun bayramov, abd, işbirliği, talep, bakü, washington
azerbaycan, parlamento, milletvekili, ceyhun bayramov, abd, işbirliği, talep, bakü, washington
Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi istendi
Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi talebinde bulundu.
Azerbaycan merkezli haber ajansı Trend’in aktardığına göre, Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’dan Bakü ile Washington arasındaki işbirliğini gözden geçirmesini talep etti.
Haberde, “Milli Meclis'ten (Azerbaycan Parlamentosu) bir grup milletvekili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi, mevcut iki anlaşmayı feshetmesi ve ayrıca Azerbaycan ile yeni anlaşmalara ilişkin görüşmeleri reddetmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.
Ceyhun Bayramov'a yazılan mektubun 43 milletvekili tarafından imzalandığı belirtildi.