https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/azerbaycanda-disisleri-bakani-bayramovdan-abd-ile-isbirligini-gozden-gecirmesi-istendi-1088866965.html

Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi istendi

Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi istendi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Bayramov’dan ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi talebinde bulundu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T20:42+0300

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milletvekili

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bakü

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Azerbaycan merkezli haber ajansı Trend’in aktardığına göre, Azerbaycan parlamentosu milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’dan Bakü ile Washington arasındaki işbirliğini gözden geçirmesini talep etti.Haberde, “Milli Meclis'ten (Azerbaycan Parlamentosu) bir grup milletvekili, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a ABD ile işbirliğini gözden geçirmesi, mevcut iki anlaşmayı feshetmesi ve ayrıca Azerbaycan ile yeni anlaşmalara ilişkin görüşmeleri reddetmesini talep etti” ifadelerine yer verildi.Ceyhun Bayramov'a yazılan mektubun 43 milletvekili tarafından imzalandığı belirtildi.

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azerbaycan, parlamento, milletvekili, ceyhun bayramov, abd, işbirliği, talep, bakü, washington