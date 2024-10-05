https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/avcilarda-trafikte-olay-cikarip-1-kisinin-olumune-neden-olan-sahis-tutuklandi-1088862725.html
Avcılar’da trafikte olay çıkarıp 1 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
Avcılar’da trafikte olay çıkarıp 1 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
Dün öğlen saatlerinde İstanbul E-5 karayolu üzerinde olay çıkaran şahısın tutuklanıp cezaevine gönderildiği açıklandı. Olay sırasında 1 kişinin ölümüne ve 3... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T18:15+0300
2024-10-05T18:15+0300
2024-10-05T18:15+0300
türkiye
avcılar
e-5
karayolu
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İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda galeriden çaldığı araç ile çok sayıda araca çarpıp kaçan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Fas uyruklu ABD vatandaşı olduğu açıklanan Nassim D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek, tutuklanıp cezaevine gönderildi.E-5 karayolu üzerinde gerçekleşen olayda 14 araca çarpıp, 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Tutuklama talebiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., ‘kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/avcilar-e-5teki-olayda-yaralilardan-biri-hayatini-kaybetti-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1088851898.html
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avcılar, e-5 , karayolu
Avcılar’da trafikte olay çıkarıp 1 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı
Dün öğlen saatlerinde İstanbul E-5 karayolu üzerinde olay çıkaran şahısın tutuklanıp cezaevine gönderildiği açıklandı. Olay sırasında 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan Fas uyruklu ABD'li şahıs, 'kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda galeriden çaldığı araç ile çok sayıda araca çarpıp kaçan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Fas uyruklu ABD vatandaşı olduğu açıklanan Nassim D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
E-5 karayolu üzerinde gerçekleşen olayda 14 araca çarpıp, 1'i ağır 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Tutuklama talebiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., ‘kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme ve hırsızlık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.