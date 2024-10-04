https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/e-5te-pikapla-cok-sayida-araca-carpti-polis-ekipleri-sevk-edildi-1088826281.html
E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi
E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi
Sputnik Türkiye
Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T16:07+0300
2024-10-04T16:07+0300
2024-10-04T16:07+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
pikap
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Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan o anlar kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/trafik-cezalari-katlaniyor-yuzde-45-civarinda-zam-yolda-1088699119.html
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trafik, trafik kazası, pikap
trafik, trafik kazası, pikap
E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi
Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Yaşanan o anlar kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.