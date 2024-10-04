https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/e-5te-pikapla-cok-sayida-araca-carpti-polis-ekipleri-sevk-edildi-1088826281.html

E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi

E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi

Sputnik Türkiye

Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T16:07+0300

2024-10-04T16:07+0300

2024-10-04T16:07+0300

türkiye

trafik

trafik kazası

pikap

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Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan o anlar kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/trafik-cezalari-katlaniyor-yuzde-45-civarinda-zam-yolda-1088699119.html

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trafik, trafik kazası, pikap