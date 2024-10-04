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E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi
E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi
Sputnik Türkiye
Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan o anlar kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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trafik, trafik kazası, pikap
trafik, trafik kazası, pikap

E-5'te pikapla çok sayıda araca çarptı: Polis ekipleri sevk edildi

16:07 04.10.2024
Pikap
Pikap - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda bir sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Yaşanan o anlar kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Trafik cezaları katlanıyor: Yüzde 45 civarında zam yolda
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