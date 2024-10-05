https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-agrida-34-buyuklugunde-deprem-1088858489.html

AFAD duyurdu: Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T16:12+0300

2024-10-05T16:12+0300

2024-10-05T16:37+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:36'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/afad-duyurdu-konyada-39-buyuklugunde-deprem-1088799951.html

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