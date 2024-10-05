https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-agrida-34-buyuklugunde-deprem-1088858489.html
AFAD duyurdu: Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T16:12+0300
2024-10-05T16:12+0300
2024-10-05T16:37+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:36'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/afad-duyurdu-konyada-39-buyuklugunde-deprem-1088799951.html
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AFAD duyurdu: Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem
16:12 05.10.2024 (güncellendi: 16:37 05.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ağrı'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. 5 Ekim son depremler listesiyle "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde" soruları yanıt buluyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ağrı Doğubayazıt'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:36'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.