https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/afad-duyurdu-konyada-39-buyuklugunde-deprem-1088799951.html
AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:19+0300
2024-10-04T09:19+0300
2024-10-04T09:29+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremi duyurdu. Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Konya Beşağıl'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu."Hangi ilde deprem oldu, En son deprem nerede oldu, Az önce deprem mi oldu" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin gün içinde son depremler listesini güncellemesiyle yanıt buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/afad-genel-muduru-tatardan-78lik-deprem-uyarisi-marmaranin-guneyini-isaret-edip-endiselendiren-1088777519.html
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az önce deprem mi oldu, deprem son dakika, son dakika deprem, en son deprem nerede, konya haber, konya'da deprem, konya son dakika deprem, son depremler listesi
az önce deprem mi oldu, deprem son dakika, son dakika deprem, en son deprem nerede, konya haber, konya'da deprem, konya son dakika deprem, son depremler listesi
AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
09:19 04.10.2024 (güncellendi: 09:29 04.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. "Az önce deprem mi oldu, En son deprem nerede" soruları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesiyle yanıt buluyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremi duyurdu. Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Konya Beşağıl'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
"Hangi ilde deprem oldu, En son deprem nerede oldu, Az önce deprem mi oldu" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin gün içinde son depremler listesini güncellemesiyle yanıt buluyor.