https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/afad-duyurdu-konyada-39-buyuklugunde-deprem-1088799951.html

AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T09:19+0300

2024-10-04T09:19+0300

2024-10-04T09:29+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, son depremi duyurdu. Konya'nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.57'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise Konya Beşağıl'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu."Hangi ilde deprem oldu, En son deprem nerede oldu, Az önce deprem mi oldu" soruları, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin gün içinde son depremler listesini güncellemesiyle yanıt buluyor.

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