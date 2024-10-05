https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/abd-yuz-binlerce-gocmenin-vizelerini-yenilemeyecegini-duyurdu-1088860426.html
ABD yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilemeyeceğini duyurdu
ABD yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilemeyeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı bildirildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T17:27+0300
2024-10-05T17:27+0300
2024-10-05T17:27+0300
dünya
abd
göçmen
yasa
sınır dışı
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haiti
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda ABD'li sponsorlarla gelen yüz binlerce göçmen için tasarlanan vize programını yenilemeyeceği açıklandı.Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan, özel bir vize programı kapsamında yaklaşık 530 bin göçmenin Ekim 2022'den bu zamana kadar hava yoluyla ABD'ye girdiği bildirildi. Gelecek hafta sona erecek bu programla gelen göçmenlerin 2 senelik izinlerinin uzatılmayacağı bildirildi.Program dahilinde ABD'ye gelen göçmenlerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.Yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. 2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de 'sponsorları' olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.Biden yönetimi sırasında rekor sayıda göçmenin ülkeye yasadışı geçiş yaparken yakalandı. Ancak yeni sınır kısıtlamalarının gelmesiyle son aylarda düşüşler olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/meksikali-askerler-gocmen-tasiyan-araca-ates-acti-6-olu-10-yarali-1088748294.html
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abd, göçmen, yasa, sınır dışı, vize, küba, haiti, venezuela, nikaragua
abd, göçmen, yasa, sınır dışı, vize, küba, haiti, venezuela, nikaragua
ABD yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilemeyeceğini duyurdu
ABD yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı bildirildi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda ABD'li sponsorlarla gelen yüz binlerce göçmen için tasarlanan vize programını yenilemeyeceği açıklandı.
Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan, özel bir vize programı kapsamında yaklaşık 530 bin göçmenin Ekim 2022'den bu zamana kadar hava yoluyla ABD'ye girdiği bildirildi. Gelecek hafta sona erecek bu programla gelen göçmenlerin 2 senelik izinlerinin uzatılmayacağı bildirildi.
Program dahilinde ABD'ye gelen göçmenlerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.
Yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. 2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de 'sponsorları' olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.
Biden yönetimi sırasında rekor sayıda göçmenin ülkeye yasadışı geçiş yaparken yakalandı. Ancak yeni sınır kısıtlamalarının gelmesiyle son aylarda düşüşler olduğu bildirildi.