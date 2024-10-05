https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/abd-yuz-binlerce-gocmenin-vizelerini-yenilemeyecegini-duyurdu-1088860426.html

ABD yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilemeyeceğini duyurdu

ABD yüz binlerce göçmenin vizelerini yenilemeyeceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı bildirildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T17:27+0300

2024-10-05T17:27+0300

2024-10-05T17:27+0300

dünya

abd

göçmen

yasa

sınır dışı

vize

küba

haiti

venezuela

nikaragua

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda ABD'li sponsorlarla gelen yüz binlerce göçmen için tasarlanan vize programını yenilemeyeceği açıklandı.Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan, özel bir vize programı kapsamında yaklaşık 530 bin göçmenin Ekim 2022'den bu zamana kadar hava yoluyla ABD'ye girdiği bildirildi. Gelecek hafta sona erecek bu programla gelen göçmenlerin 2 senelik izinlerinin uzatılmayacağı bildirildi.Program dahilinde ABD'ye gelen göçmenlerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.Yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini kaydetti. 2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de 'sponsorları' olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.Biden yönetimi sırasında rekor sayıda göçmenin ülkeye yasadışı geçiş yaparken yakalandı. Ancak yeni sınır kısıtlamalarının gelmesiyle son aylarda düşüşler olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/meksikali-askerler-gocmen-tasiyan-araca-ates-acti-6-olu-10-yarali-1088748294.html

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abd, göçmen, yasa, sınır dışı, vize, küba, haiti, venezuela, nikaragua