https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/meksikali-askerler-gocmen-tasiyan-araca-ates-acti-6-olu-10-yarali-1088748294.html
Meksikalı askerler göçmen taşıyan araca ateş açtı: 6 ölü, 10 yaralı
Meksikalı askerler göçmen taşıyan araca ateş açtı: 6 ölü, 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Meksika'nın Guatemala sınırının yakınlarında bir askeri devriye, göçmen taşıyan bir kamyona ateş açtı. Olayda 6 kişi ölürken 10 kişinin yaralandığı açıklandı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:24+0300
2024-10-03T09:24+0300
2024-10-03T09:24+0300
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Meksika Savunma Bakanlığı, Meksikalı askerlerin ülkenin güneyinde seyahat eden 33 kişilik grubu taşıyan bir araca ateş açıp 6 göçmeni öldürdüğünü açıkladı.Salı akşamı Guatemala sınırının 40 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda aracın içindeki 10 göçmen yaralandı, 6'sı öldü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada bir askeri devriyenin, göçmenleri taşıyan aracı yüksek hızda seyahat ederken gördüğünü ve bu durumu askerler tarafından durdurulmaktan kaçınma girişimi olduğunu düşündükleri için ateş açıldığını bildirdi.Tanıkların ifadelerine göre ilk önce patlama sesleri duyulmuş ardından iki memurun ateş açtığı belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlatılırken askerlerin görevlerinden alındıkları açıklandı.Her yıl binlerce göçmen, ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışırken otobüslerde, aşırı kalabalık kamyonlarda ve yük trenlerinde Meksika'dan geçiyor.Güney Chiapas eyaletinde gerçekleşen olayda polis raporlarında, askerlerin ordu kontrol noktasında durmayan aracı kovalayıp durdurmak için silahlarıyla ateş ettiklerini ve sürücünün kaçmak için toprak yola saparak aracının kontrolünü kaybettiğini kaydetti.Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu oldukları, sağ kalanların göçmenlik ofisine gönderildiklerini bildirdi.Aralık 2021'de Chiapas eyaletinde bir insan kaçakçısının kamyonu devrilmiş, içindeki Orta Amerikalı 56 göçmen ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/teksas-bidenin-abddeki-gocmenleri-yasallastirma-programini-askiya-aldi-1087306502.html
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kuzey amerika, meksika, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen, devriye, ölü, yaralı
kuzey amerika, meksika, göçmen, kaçak göçmen, meksika göçmen, devriye, ölü, yaralı
Meksikalı askerler göçmen taşıyan araca ateş açtı: 6 ölü, 10 yaralı
Meksika'nın Guatemala sınırının yakınlarında bir askeri devriye, göçmen taşıyan bir kamyona ateş açtı. Olayda 6 kişi ölürken 10 kişinin yaralandığı açıklandı.
Meksika Savunma Bakanlığı, Meksikalı askerlerin ülkenin güneyinde seyahat eden 33 kişilik grubu taşıyan bir araca ateş açıp 6 göçmeni öldürdüğünü açıkladı.
Salı akşamı Guatemala sınırının 40 kilometre kuzeyinde meydana gelen olayda aracın içindeki 10 göçmen yaralandı, 6'sı öldü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada bir askeri devriyenin, göçmenleri taşıyan aracı yüksek hızda seyahat ederken gördüğünü ve bu durumu askerler tarafından durdurulmaktan kaçınma girişimi olduğunu düşündükleri için ateş açıldığını bildirdi.
Tanıkların ifadelerine göre ilk önce patlama sesleri duyulmuş ardından iki memurun ateş açtığı belirtildi. Olay hakkında soruşturma başlatılırken askerlerin görevlerinden alındıkları açıklandı.
Her yıl binlerce göçmen, ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışırken otobüslerde, aşırı kalabalık kamyonlarda ve yük trenlerinde Meksika'dan geçiyor.
Güney Chiapas eyaletinde gerçekleşen olayda polis raporlarında, askerlerin ordu kontrol noktasında durmayan aracı kovalayıp durdurmak için silahlarıyla ateş ettiklerini ve sürücünün kaçmak için toprak yola saparak aracının kontrolünü kaybettiğini kaydetti.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu oldukları, sağ kalanların göçmenlik ofisine gönderildiklerini bildirdi.
Aralık 2021'de Chiapas eyaletinde bir insan kaçakçısının kamyonu devrilmiş, içindeki Orta Amerikalı 56 göçmen ölmüştü.