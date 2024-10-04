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Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 8 üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 Yargıtay üyesinin görev yapacağı Daireler... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:51+0300
2024-10-04T15:52+0300
türkiye
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
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Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyeler ile 3 diğer üyenin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.Toplantı sonucu, Yargıtay'ın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesine, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesine, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesine, eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesine görevlendirildi.Öte yandan, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesine, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesine, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesine atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/resmi-gazetede-yayinlandi-hsk-kararinca-yargitay-e-danistay-uyeliklerine-secilenler-belirlendi-1088742551.html
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yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, atama
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, atama

Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi

15:51 04.10.2024 (güncellendi: 15:52 04.10.2024)
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 8 üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 Yargıtay üyesinin görev yapacağı Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlendi.
Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyeler ile 3 diğer üyenin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonucu, Yargıtay'ın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesine, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesine, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesine, eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesine görevlendirildi.
Öte yandan, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesine, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesine, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesine atandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayınlandı: HSK kararınca Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler kesinleşti
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