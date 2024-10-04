https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/yeni-yargitay-uyelerinin-gorev-yerleri-belirlendi-1088825945.html

Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi

Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 8 üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 Yargıtay üyesinin görev yapacağı Daireler... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:51+0300

2024-10-04T15:51+0300

2024-10-04T15:52+0300

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yargıtay

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

atama

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Daireler Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyeler ile 3 diğer üyenin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.Toplantı sonucu, Yargıtay'ın yeni üyelerinden eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı 5. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper 3. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz 8. Ceza Dairesine, eski Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San 3. Ceza Dairesine, eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu 10. Hukuk Dairesine, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak 9. Ceza Dairesine, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan 8. Ceza Dairesine, eski HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ise 11. Ceza Dairesine görevlendirildi.Öte yandan, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Bekir Şahin 2. Hukuk Dairesine, Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz 1. Ceza Dairesine, Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım da 8. Ceza Dairesine atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/resmi-gazetede-yayinlandi-hsk-kararinca-yargitay-e-danistay-uyeliklerine-secilenler-belirlendi-1088742551.html

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