https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/yasadisi-bahis-polatlarin-pesini-birakmiyor-mahkemeden-kritik-talep-1088813318.html
Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polat'ın peşini bırakmıyor: Mahkemeden kritik talep
Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polat'ın peşini bırakmıyor: Mahkemeden kritik talep
Sputnik Türkiye
Dilan Polat ile Engin Polat'ı yargılayan mahkeme, davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini istedi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:43+0300
2024-10-04T13:43+0300
2024-10-04T13:44+0300
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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu. Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.İki ayrı dosyada, soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede, Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi. Yazıda yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu. Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/dilan-ve-engin-polat-yeniden-adliyede-yedi-sirketin-kamuyu-295-milyon-lira-zarara-ugrattigi-tespit-1088717377.html
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dilan polat, engin polat, derkan başer
Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polat'ın peşini bırakmıyor: Mahkemeden kritik talep
13:43 04.10.2024 (güncellendi: 13:44 04.10.2024)
Dilan Polat ile Engin Polat'ı yargılayan mahkeme, davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini istedi.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu.
Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.
İki ayrı dosyada, soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede, Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi.
Yazıda yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu. Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.