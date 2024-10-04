https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/yasadisi-bahis-polatlarin-pesini-birakmiyor-mahkemeden-kritik-talep-1088813318.html

Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polat'ın peşini bırakmıyor: Mahkemeden kritik talep

Yasadışı bahis Dilan Polat ve Engin Polat'ın peşini bırakmıyor: Mahkemeden kritik talep

Sputnik Türkiye

Dilan Polat ile Engin Polat'ı yargılayan mahkeme, davanın Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla birleştirilmesini istedi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T13:43+0300

2024-10-04T13:43+0300

2024-10-04T13:44+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

derkan başer

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Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme, kritik bir öneride bulundu. Derkan Başer'in yargılandığı yasa dışı bahis davasıyla Polatlar'ın irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı mahkemeye, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazdı.İki ayrı dosyada, soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede, Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi. Yazıda yargılamanın birliği açısından '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu yönünden dosyaların birleştirilmesi talebine onay verilip verilmeyeceği soruldu. Sorunun, duruşmanın görüleceği aralık ayından önce yanıtlanması rica edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/dilan-ve-engin-polat-yeniden-adliyede-yedi-sirketin-kamuyu-295-milyon-lira-zarara-ugrattigi-tespit-1088717377.html

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