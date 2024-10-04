https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukraynali-eski-asker-hasta-askerler-egitim-icin-polonyaya-gonderiliyor-1088836239.html

Ukraynalı eski asker: Hasta askerler eğitim için Polonya'ya gönderiliyor

Ukraynalı eski asker: Hasta askerler eğitim için Polonya'ya gönderiliyor

Sputnik Türkiye

Eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T19:47+0300

2024-10-04T19:47+0300

2024-10-04T19:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna silahlı kuvvetleri

asker

polonya

seferberlik

eğitim kampı

hasta

ameliyat

almanya

sığınmacı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0d/1083740931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_443c06fc24506b3bd017f56a5d9a1071.jpg

Eğitim kampından kaçarak Almanya'ya giden eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Ukraynalı eski asker, “Anlaşılsın diye söylüyorum, Bölgesel İşe Alım ve Sosyal Destek Merkezi’nde tek bir kağıt bile imzalamadım ama sağlık muayenesinden tam olarak geçtim, gönüllü olduğuma dair belgeler ve başka şeyler imzaladım. Bu belgelerde benim adıma ne yazıldığını bile bilmiyorum” dedi.Sağlık komisyonunun, glokom şüphesi, iki göz ameliyatı, kronik gastrit, kronik pankreatit ve mide fıtığı gibi hastalıklarına bakmadığını belirten eski asker, “Ukrayna'da eğitim alanına gittiğimizde bile hastanede 10 gün geçirdim. Eğitim alanındaki baş sağlık görevlisi hastalık geçmişime baktı ve ‘Burada ne yapıyorsun, git buradan’ dedi” ifadelerini kullandı.Seferberlik kapsamında askere alındıktan sonra, Leopard tankı yükleyicisi olarak eğitim almak üzere Polonya'ya gönderilen Ukraynalı eski asker, oradan kaçarak Almanya'ya gitti ve yasal sığınmacı statüsü aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukrayna-ordusunun-esir-aldigi-rus-askerin-esi-bmden-yardim-istedi-1088829839.html

polonya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, polonya, seferberlik, eğitim kampı, hasta, ameliyat, almanya, sığınmacı, leopard, tank