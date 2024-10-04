https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukraynali-eski-asker-hasta-askerler-egitim-icin-polonyaya-gonderiliyor-1088836239.html
Ukraynalı eski asker: Hasta askerler eğitim için Polonya'ya gönderiliyor
Ukraynalı eski asker: Hasta askerler eğitim için Polonya'ya gönderiliyor
Sputnik Türkiye
Eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T19:47+0300
2024-10-04T19:47+0300
2024-10-04T19:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
asker
polonya
seferberlik
eğitim kampı
hasta
ameliyat
almanya
sığınmacı
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Eğitim kampından kaçarak Almanya'ya giden eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Ukraynalı eski asker, “Anlaşılsın diye söylüyorum, Bölgesel İşe Alım ve Sosyal Destek Merkezi’nde tek bir kağıt bile imzalamadım ama sağlık muayenesinden tam olarak geçtim, gönüllü olduğuma dair belgeler ve başka şeyler imzaladım. Bu belgelerde benim adıma ne yazıldığını bile bilmiyorum” dedi.Sağlık komisyonunun, glokom şüphesi, iki göz ameliyatı, kronik gastrit, kronik pankreatit ve mide fıtığı gibi hastalıklarına bakmadığını belirten eski asker, “Ukrayna'da eğitim alanına gittiğimizde bile hastanede 10 gün geçirdim. Eğitim alanındaki baş sağlık görevlisi hastalık geçmişime baktı ve ‘Burada ne yapıyorsun, git buradan’ dedi” ifadelerini kullandı.Seferberlik kapsamında askere alındıktan sonra, Leopard tankı yükleyicisi olarak eğitim almak üzere Polonya'ya gönderilen Ukraynalı eski asker, oradan kaçarak Almanya'ya gitti ve yasal sığınmacı statüsü aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukrayna-ordusunun-esir-aldigi-rus-askerin-esi-bmden-yardim-istedi-1088829839.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, polonya, seferberlik, eğitim kampı, hasta, ameliyat, almanya, sığınmacı, leopard, tank
ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, polonya, seferberlik, eğitim kampı, hasta, ameliyat, almanya, sığınmacı, leopard, tank
Ukraynalı eski asker: Hasta askerler eğitim için Polonya'ya gönderiliyor
Eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini belirtti.
Eğitim kampından kaçarak Almanya'ya giden eski Ukraynalı asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hasta askerleri eğitim için Polonya'ya gönderdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Ukraynalı eski asker, “Anlaşılsın diye söylüyorum, Bölgesel İşe Alım ve Sosyal Destek Merkezi’nde tek bir kağıt bile imzalamadım ama sağlık muayenesinden tam olarak geçtim, gönüllü olduğuma dair belgeler ve başka şeyler imzaladım. Bu belgelerde benim adıma ne yazıldığını bile bilmiyorum” dedi.
Sağlık komisyonunun, glokom şüphesi, iki göz ameliyatı, kronik gastrit, kronik pankreatit ve mide fıtığı gibi hastalıklarına bakmadığını belirten eski asker, “Ukrayna'da eğitim alanına gittiğimizde bile hastanede 10 gün geçirdim. Eğitim alanındaki baş sağlık görevlisi hastalık geçmişime baktı ve ‘Burada ne yapıyorsun, git buradan’ dedi” ifadelerini kullandı.
Seferberlik kapsamında askere alındıktan sonra, Leopard tankı yükleyicisi olarak eğitim almak üzere Polonya'ya gönderilen Ukraynalı eski asker, oradan kaçarak Almanya'ya gitti ve yasal sığınmacı statüsü aldı.