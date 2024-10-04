https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukrayna-ordusunun-esir-aldigi-rus-askerin-esi-bmden-yardim-istedi-1088829839.html
Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi
Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Yessentuki şehrinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna ordusunun esir aldığı ve işkence ettiği eşinin kurtarılması ve Ukrayna’nın savaş kurallarını ihlal... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T18:15+0300
2024-10-04T18:15+0300
2024-10-04T18:15+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
birleşmiş milletler (bm)
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Yuliya Poliy, BM’ye gönderdiği video mesajında, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin dikkatini savaş kuralları ihlaline çekmek istiyorum ve kocamı Ukrayna ordusunun esaretinden geri almama yardımcı olmalarını istiyorum. Telegram üzerinden bana ulaştılar ve kocamın esir olduğunu ve onu serbest bırakmak için Pyatigorsk askerlik şubesini ya da bir askeri aracı ateşe vermem gerektiğini söylediler. Eğer onlara bir video göndermezsem, bana eşimin kesik başının videosunu göndereceklerini söylediler. Halktan yardım istiyorum. Yardım edin” dedi.Daha önce Sputnik’e konuşan kadın, eşinin bir gece yarısı bilinmeyen bir numaradan onu arayarak Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını ve acımasızca dövüldüğünü söylediğini anlatmıştı. Bir süre sonra aynı numaradan bir telefonun daha geldiğini söyleyen Poliy, Ukraynalı askerlerin ona, eşine karşılık bir askerlik şubesini ateşe vermesini teklif ettiğini belirtmişti. Kadın, bunun üzerine güvenlik güçlerine başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukrayna-askerlerinin-santajini-anlatan-kadin-esimin-hayati-karsiliginda-askerlik-subesini-atese-1088786356.html
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Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi
2024-10-04T18:15+0300
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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, birleşmiş milletler (bm)
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, birleşmiş milletler (bm)
Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi
Rusya’nın Yessentuki şehrinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna ordusunun esir aldığı ve işkence ettiği eşinin kurtarılması ve Ukrayna’nın savaş kurallarını ihlal ettiği için hesaba çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) bir video mesaj gönderdi.
Yuliya Poliy, BM’ye gönderdiği video mesajında, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin dikkatini savaş kuralları ihlaline çekmek istiyorum ve kocamı Ukrayna ordusunun esaretinden geri almama yardımcı olmalarını istiyorum. Telegram üzerinden bana ulaştılar ve kocamın esir olduğunu ve onu serbest bırakmak için Pyatigorsk askerlik şubesini ya da bir askeri aracı ateşe vermem gerektiğini söylediler. Eğer onlara bir video göndermezsem, bana eşimin kesik başının videosunu göndereceklerini söylediler. Halktan yardım istiyorum. Yardım edin” dedi.
Daha önce Sputnik’e konuşan kadın, eşinin bir gece yarısı bilinmeyen bir numaradan onu arayarak Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını ve acımasızca dövüldüğünü söylediğini anlatmıştı. Bir süre sonra aynı numaradan bir telefonun daha geldiğini söyleyen Poliy, Ukraynalı askerlerin ona, eşine karşılık bir askerlik şubesini ateşe vermesini teklif ettiğini belirtmişti. Kadın, bunun üzerine güvenlik güçlerine başvurmuştu.