https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukrayna-ordusunun-esir-aldigi-rus-askerin-esi-bmden-yardim-istedi-1088829839.html

Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi

Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Yessentuki şehrinin sakini Yuliya Poliy, Ukrayna ordusunun esir aldığı ve işkence ettiği eşinin kurtarılması ve Ukrayna’nın savaş kurallarını ihlal... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T18:15+0300

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birleşmiş milletler (bm)

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Yuliya Poliy, BM’ye gönderdiği video mesajında, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin dikkatini savaş kuralları ihlaline çekmek istiyorum ve kocamı Ukrayna ordusunun esaretinden geri almama yardımcı olmalarını istiyorum. Telegram üzerinden bana ulaştılar ve kocamın esir olduğunu ve onu serbest bırakmak için Pyatigorsk askerlik şubesini ya da bir askeri aracı ateşe vermem gerektiğini söylediler. Eğer onlara bir video göndermezsem, bana eşimin kesik başının videosunu göndereceklerini söylediler. Halktan yardım istiyorum. Yardım edin” dedi.Daha önce Sputnik’e konuşan kadın, eşinin bir gece yarısı bilinmeyen bir numaradan onu arayarak Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını ve acımasızca dövüldüğünü söylediğini anlatmıştı. Bir süre sonra aynı numaradan bir telefonun daha geldiğini söyleyen Poliy, Ukraynalı askerlerin ona, eşine karşılık bir askerlik şubesini ateşe vermesini teklif ettiğini belirtmişti. Kadın, bunun üzerine güvenlik güçlerine başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukrayna-askerlerinin-santajini-anlatan-kadin-esimin-hayati-karsiliginda-askerlik-subesini-atese-1088786356.html

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Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi Sputnik Türkiye Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerin eşi BM’den yardım istedi 2024-10-04T18:15+0300 true PT0M34S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, birleşmiş milletler (bm)