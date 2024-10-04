https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-asker-kaybi-20-bini-gecti-1088821448.html
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki asker kaybı 20 bini geçti
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki asker kaybı 20 bini geçti
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ndeki operasyonuna devam ediyor. Kiev rejiminin bu bölgede verdiği kayıp 20 bin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:50+0300
2024-10-04T14:50+0300
2024-10-04T14:51+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 350'ün üzerinde düşman askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirerek Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 20 bin 200’den fazla asker kaybettiğini vurguladı.Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Ukraynalı silahlı oluşumların iki saldırı ve beş sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi. Ayrıca düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktalara topçu saldırılar düzenlenirken Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ve füze birlikleri de Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi'ndeki düşman gruplara büyük darbe vurdu.Son 24 saatte 350'den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken 6 zırhlı araç imha edildi.Sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 20 bin 200'ün üzerine çıktığınıvurgulayan Bakanlık, geride kalan süreçte 135 tank ve 1034 zırhlı savaş aracının imha edildiğini kaydetti.Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-ugledardan-panik-icinde-kacti-1088799707.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, kursk, özel askeri harekat, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, sumi bölgesi, valeriy gerasimov
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki asker kaybı 20 bini geçti
14:50 04.10.2024 (güncellendi: 14:51 04.10.2024)
Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ndeki operasyonuna devam ediyor. Kiev rejiminin bu bölgede verdiği kayıp 20 bin askerin üzerine çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'nde Ukraynalı güçlerle yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 350'ün üzerinde düşman askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirerek Kiev'e bağlı güçlerin, sızma girişiminin başladığı tarihten bu yana 20 bin 200’den fazla asker kaybettiğini vurguladı.
Kursk Bölgesi'nde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaran bakanlık, Ukraynalı silahlı oluşumların iki saldırı ve beş sızma girişiminin püskürtüldüğünün altını çizdi. Ayrıca düşmana ait asker ve teçhizat yığınakları bulunan noktalara topçu saldırılar düzenlenirken Rusya Hava Uzay Kuvvetleri ve füze birlikleri de Kursk Bölgesi’nin yanı sıra, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi'ndeki düşman gruplara büyük darbe vurdu.
Son 24 saatte 350'den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirilirken 6 zırhlı araç imha edildi.
Sızma girişiminin gerçekleştirildiği 6 Ağustos'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kaybın 20 bin 200'ün üzerine çıktığınıvurgulayan Bakanlık, geride kalan süreçte 135 tank ve 1034 zırhlı savaş aracının imha edildiğini kaydetti.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.