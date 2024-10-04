https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/turk-lirasinin-reel-degeri-eylulde-yukseldi-1088822445.html
Türk Lirası'nın reel değeri eylülde yükseldi
Türk Lirası'nın reel değeri eylülde yükseldi
Sputnik Türkiye
Reel efektif döviz kuru endeksi, eylül 2024'te TÜFE bazında 0,45 puan artarak 62,78'e yükseldi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T15:04+0300
2024-10-04T15:04+0300
2024-10-04T15:04+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü.Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-yuvam-adimi-1086045798.html
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türk lirası, tl, döviz
Türk Lirası'nın reel değeri eylülde yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, eylül 2024'te TÜFE bazında 0,45 puan artarak 62,78'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.