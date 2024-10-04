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TBMM'den ilginç talep: 'Evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlansın'
TBMM'den ilginç talep: 'Evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlansın'
Sputnik Türkiye
TBMM Dilekçe Komisyonu'na verilen binlerce dilekçe arasında birbirinden ilginç talepler de göze çarpıyor. Sinyal vermeyen sürücünün ehliyetinin geri alınmasını... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T12:26+0300
2024-10-04T12:26+0300
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tbmm dilekçe komisyonu
şikayet dilekçesi
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TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların, babalarının maaşını alabilme imkanının kaldırılması isterken, evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanması için Dilekçe Komisyonuna başvurdu.Genel Kurulun duvarından şikayetçi olduAnkara'dan başvuran bir vatandaş ise, TBMM Genel Kurulu'nda duvar ile zeminin birleştiği yerde oluşan görüntünün düzeltilmesini istedi. TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığının bu talebe yönelik cevap yazısında, ulusal bir mimari proje yarışması sonucunda Genel Kurulda oturma ve kullanım düzeninin gereksinimlere cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Yarışma sonucunda seçilen mimari projenin 1997 yılında uygulandığı anımsatılan yanıtta, "Genel Kurul Salonu'nda gerek fonksiyon gerekse estetik anlamında yapılmak istenen değişiklikler mimari telif hakları sebebiyle yarışma projesini kazanan mimarın iznine tabidir. Bu doğrultuda müellif mimar ile görüşülerek uygun görmesi halinde söz konusu öneri değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.Sinyal vermeyenin ehliyetini alınDilekçe Komisyonuna Van'dan başvuran bir vatandaş, sokak düğünlerinin ve bu düğünlerde havai fişek patlatılmasının yasaklanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istedi.Ankara'dan başvuran bir vatandaş ise trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ilave olarak sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.Birbirinden ilginç talepler varDilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki olarak kendisine ötanazi yapılması talebini iletti.Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması için Komisyona başvurdu.Komisyona, kamu görevlilerine ticaret yapma izni verilmesi; belediye başkanlarının siyasi partilere bağlı olmadan seçildiği ve görev yaptığı bir yerel yönetim modeli oluşturulması; en düşük engelli ve emekli maaşlarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması; çeşitli meslek gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kanun teklif etme yetkisi verilmesi talepleri de iletildi. Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, İstanbul merkezli denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da Komisyona gelen başvurular arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meclise-gonderilen-sira-disi-dilekceler-gundemde-ulasim-ucretleri-agirliga-gore-olsun-1086593389.html
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tbmm, dilekçe, tbmm dilekçe komisyonu, şikayet dilekçesi
tbmm, dilekçe, tbmm dilekçe komisyonu, şikayet dilekçesi

TBMM'den ilginç talep: 'Evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlansın'

12:26 04.10.2024
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na verilen binlerce dilekçe arasında birbirinden ilginç talepler de göze çarpıyor. Sinyal vermeyen sürücünün ehliyetinin geri alınmasını talep eden de var evliliğini uzun süre sürdüren kadınlara maaş bağlanmasını isteyen de.
TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşlardan gelen başvuruları karara bağladı. Komisyona son dönemde iletilen talepler arasında ilginç dilekçeler de yer aldı.
Bir vatandaş, boşanan veya eşi vefat eden kadınların, babalarının maaşını alabilme imkanının kaldırılması isterken, evliliğini uzun süre yürüten kadınlara maaş bağlanması için Dilekçe Komisyonuna başvurdu.

Genel Kurulun duvarından şikayetçi oldu

Ankara'dan başvuran bir vatandaş ise, TBMM Genel Kurulu'nda duvar ile zeminin birleştiği yerde oluşan görüntünün düzeltilmesini istedi. TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığının bu talebe yönelik cevap yazısında, ulusal bir mimari proje yarışması sonucunda Genel Kurulda oturma ve kullanım düzeninin gereksinimlere cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi. Yarışma sonucunda seçilen mimari projenin 1997 yılında uygulandığı anımsatılan yanıtta, "Genel Kurul Salonu'nda gerek fonksiyon gerekse estetik anlamında yapılmak istenen değişiklikler mimari telif hakları sebebiyle yarışma projesini kazanan mimarın iznine tabidir. Bu doğrultuda müellif mimar ile görüşülerek uygun görmesi halinde söz konusu öneri değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sinyal vermeyenin ehliyetini alın

Dilekçe Komisyonuna Van'dan başvuran bir vatandaş, sokak düğünlerinin ve bu düğünlerde havai fişek patlatılmasının yasaklanmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasını istedi.
Ankara'dan başvuran bir vatandaş ise trafikte dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sinyal lambasını kullanmayan sürücülere uygulanan idari para cezasına ilave olarak sürücü belgesinin geri alınması yaptırımının da uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını talep etti.

Birbirinden ilginç talepler var

Dilekçe Komisyonuna başvuran bir vatandaş, sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki olarak kendisine ötanazi yapılması talebini iletti.
Oturduğu sitede bulunan yüzme havuzunu hiç kullanmamasına rağmen ödeme yapmak zorunda olmasından yakınan bir vatandaş, ödemenin sadece havuzdan faydalanan kişilerden alınmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması için Komisyona başvurdu.
Komisyona, kamu görevlilerine ticaret yapma izni verilmesi; belediye başkanlarının siyasi partilere bağlı olmadan seçildiği ve görev yaptığı bir yerel yönetim modeli oluşturulması; en düşük engelli ve emekli maaşlarının bir cumhuriyet altını düzeyine çıkarılması; çeşitli meslek gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kanun teklif etme yetkisi verilmesi talepleri de iletildi. Oyun konsollarının gümrük vergisinden muaf tutulması, akraba evliliğinin engellenmesi, İstanbul merkezli denizcilik bakanlığı kurulması, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının kaldırılması, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması, emeklilere araç alımında vergi indirimi yapılması, motosikletler için belirlenen azami hız sınırının artırılması da Komisyona gelen başvurular arasında yer aldı.
belge, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
YAŞAM
Meclise gönderilen sıra dışı dilekçeler gündemde: ‘Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun’
7 Ağustos, 17:30
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