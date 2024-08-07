https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/meclise-gonderilen-sira-disi-dilekceler-gundemde-ulasim-ucretleri-agirliga-gore-olsun-1086593389.html
Meclise gönderilen sıra dışı dilekçeler gündemde: ‘Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun’
Meclise gönderilen sıra dışı dilekçeler gündemde: ‘Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun’
Sputnik Türkiye
TBMM Dilekçe Komisyonu'na iletilen dilekçelerin içerikleri açıklandı. Birçok ilginç dilek ve şikayetlerin incelendiği komisyon, bu zamana kadar gönderilen 10... 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T17:30+0300
2024-08-07T17:30+0300
2024-08-07T17:34+0300
yaşam
türkiye
dilekçe
tbmm dilekçe komisyonu
şikayet dilekçesi
özel tüketim vergisi (ötv)
zorunlu askerlik
kamu çalışanı
israil-filistin
benjamin netanyahu
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TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Mayıs 2023'ten bu zamana kadar gönderilen 10 bin 660 adet vatandaşların dilek ve şikayetlerini içeren başvuruyu inceledi. Mevzuata uygun olmayan ya da tekrar eden başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesini devam eden komisyon, diğer dönemlerden devrolan dilekçelerle birlikte toplamda 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı.Vatandaşlar, Dilekçe Komisyonu'na farklı araçlar aracıyla başvururken yüzde 86'si elektronik posta, yüzde 6'sı posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleri ve kurumlar aracılığıyla dilek ve şikayetlerini iletti.Toplu taşımadan kamu çalışanlarına verilen enflasyon farklarına kadar vatandaş her türlü konuda taleplerini komisyona ilettiDilekçe Komisyonu'na gelen ilginç başvurular günlük hayattaki her türlü konuyu içeriyor. Dilekçelerden birinin konusu toplu taşıma ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesini talep ederken, bir diğeri ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyor.Nüfus artış oranının azalmasına da çözüm isteyen vatandaşlar, doğum izin sürelerinin düzenlenmesini, 3 veya 4 çocuklu kamu görevlilerine ek haklar getirilmesi içinde başvuruda bulundu.Otomobil, telefon ve televizyonlardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması veya bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi için oluşturulan taleplerde komisyona iletildi.Bir başvurucu, kamu çalışanları ve memurlara verilen enflasyon farklarının özel sektör çalışanlarına da verilmesi için Komisyona başvuruda bulundu.İdam cezasının geri gelmesini istedilerBazı vatandaşlar, idam cezasının geri getirilmesini, bazıları ise uzlaştırma kapsamının genişletilmesi ve infaz düzenlemelerinde değişiklik yapılması istedi.Vatandaşların Meclis'e yaptığı başvuruların konuları arasında yer bulan bir diğer konu ise 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yönelik yapılan saldırılar oldu. Bu durum üzerine verilen dilekçelerden bir tanesi, Türkiye-İsrail çifte vatandaşlığı bulunanlardan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep ederken bir diğer dilekçede İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun TBMM Genel Kurulu tarafından terörist ve soykırımcı ilan edilmesini talep etti. Komisyon tarafından başvurucunun bu talebine cevaben, 29 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair TBMM Kararı" paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/tbmm-dilekce-komisyonu-akran-zorbaligini-arastiracak-1085459814.html
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tbmm dilekçe komisyonu, tbmm, dilekçe, ötv, ulaşım, ulaşım ücretleri
tbmm dilekçe komisyonu, tbmm, dilekçe, ötv, ulaşım, ulaşım ücretleri
Meclise gönderilen sıra dışı dilekçeler gündemde: ‘Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun’
17:30 07.08.2024 (güncellendi: 17:34 07.08.2024)
TBMM Dilekçe Komisyonu'na iletilen dilekçelerin içerikleri açıklandı. Birçok ilginç dilek ve şikayetlerin incelendiği komisyon, bu zamana kadar gönderilen 10 bin 660 adet başvuruyu inceledi.
TBMM Dilekçe Komisyonu, 15 Mayıs 2023'ten bu zamana kadar gönderilen 10 bin 660 adet vatandaşların dilek ve şikayetlerini içeren başvuruyu inceledi. Mevzuata uygun olmayan ya da tekrar eden başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesini devam eden komisyon, diğer dönemlerden devrolan dilekçelerle birlikte toplamda 18 bin 215 başvuruyu karara bağladı.
Vatandaşlar, Dilekçe Komisyonu'na farklı araçlar aracıyla başvururken yüzde 86'si elektronik posta, yüzde 6'sı posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleri ve kurumlar aracılığıyla dilek ve şikayetlerini iletti.
Toplu taşımadan kamu çalışanlarına verilen enflasyon farklarına kadar vatandaş her türlü konuda taleplerini komisyona iletti
Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç başvurular günlük hayattaki her türlü konuyu içeriyor. Dilekçelerden birinin konusu toplu taşıma ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre belirlenmesini talep ederken, bir diğeri ülke genelinde içecekler için cam şişe kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyor.
Nüfus artış oranının azalmasına da çözüm isteyen vatandaşlar, doğum izin sürelerinin düzenlenmesini, 3 veya 4 çocuklu kamu görevlilerine ek haklar getirilmesi içinde başvuruda bulundu.
Otomobil, telefon ve televizyonlardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması veya bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi için oluşturulan taleplerde komisyona iletildi.
Bir başvurucu, kamu çalışanları ve memurlara verilen enflasyon farklarının özel sektör çalışanlarına da verilmesi için Komisyona başvuruda bulundu.
İdam cezasının geri gelmesini istediler
Bazı vatandaşlar, idam cezasının geri getirilmesini, bazıları ise uzlaştırma kapsamının genişletilmesi ve infaz düzenlemelerinde değişiklik yapılması istedi.
Vatandaşların Meclis'e yaptığı başvuruların konuları arasında yer bulan bir diğer konu ise 7 Ekim 2023'ten beri Filistin'e yönelik yapılan saldırılar oldu.
Bu durum üzerine verilen dilekçelerden bir tanesi, Türkiye-İsrail çifte vatandaşlığı bulunanlardan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep ederken bir diğer dilekçede İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun TBMM Genel Kurulu tarafından terörist ve soykırımcı ilan edilmesini talep etti.
Komisyon tarafından başvurucunun bu talebine cevaben, 29 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair TBMM Kararı" paylaşıldı.