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Galatasaray'a Osimhen için telefon: Randevu talep etti, 'Biz de anlam verememiştik' dedi
Galatasaray'a Osimhen için telefon: Randevu talep etti, 'Biz de anlam verememiştik' dedi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı. Kısa sürede takıma adapte olan ve performansıyla... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'a Osimhen için telefon: Randevu talep etti, 'Biz de anlam verememiştik' dedi

10:23 28.09.2024 (güncellendi: 10:24 28.09.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı. Kısa sürede takıma adapte olan ve performansıyla dikkat çeken Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı yetkililerle görüşme yapacak.
Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’na bir teşekkür telefonu açarak, oyuncusunun uyum sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Victor Galatasaray'da çok mutlu'

Roberto Calenda, yaptığı telefon görüşmesinde, Osimhen'in Galatasaray'a transferi sırasında bazı eleştiriler aldıklarını ancak oyuncusunun performansını gördükten sonra bu eleştirilerin yersiz olduğunu anladıklarını belirtti. Calenda, "Victor, Galatasaray'da çok mutlu. Kendini evinde gibi hissediyor ve kulübün büyüklüğünü her fırsatta anlatıyor. Onun bu mutluluğu beni de umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

'Sadece bir yıldız değil, büyük bir karakter'

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ise Osimhen’in yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda önemli bir karakter olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, "Sanki altyapıdan gelen bir oyuncu gibi, sahadaki azmi ve pozitif enerjisiyle herkesi etkiliyor. Takıma büyük katkı sağlıyor" dedi.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi rotasyon hazırlığı

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un bugünkü maçta geniş bir rotasyon uygulayacağı öğrenildi. Icardi, Jelert, Sallai ve Berkan’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Buruk, yoğun maç takvimi nedeniyle tüm oyuncularını hazır tutmak ve dinlendirmek amacıyla rotasyona devam edecek.

Uğur Yıldız'a geniş yetkiler verilecek

Galatasaray’da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün istifasının ardından Florya'daki yönetim düzeninde bir değişiklik yapılmayacak. Yönetimin, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız’ın yetkilerini artıracağı öğrenildi. Böylece Yıldız, kulüp içerisindeki sorumluluklarını genişletecek.
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