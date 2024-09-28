https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/galatasaraya-osimhen-icin-telefon-randevu-talep-etti-biz-de-elestirmistik-dedi-1088545774.html

Galatasaray'a Osimhen için telefon: Randevu talep etti, 'Biz de anlam verememiştik' dedi

Galatasaray'a Osimhen için telefon: Randevu talep etti, 'Biz de anlam verememiştik' dedi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için önemli bir gelişme yaşandı. Kısa sürede takıma adapte olan ve performansıyla... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T10:23+0300

2024-09-28T10:23+0300

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osimhen

victor james osimhen

galatasaray

galatasaray sk

galatasaray spor kulübü

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Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu’na bir teşekkür telefonu açarak, oyuncusunun uyum sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.'Victor Galatasaray'da çok mutlu'Roberto Calenda, yaptığı telefon görüşmesinde, Osimhen'in Galatasaray'a transferi sırasında bazı eleştiriler aldıklarını ancak oyuncusunun performansını gördükten sonra bu eleştirilerin yersiz olduğunu anladıklarını belirtti. Calenda, "Victor, Galatasaray'da çok mutlu. Kendini evinde gibi hissediyor ve kulübün büyüklüğünü her fırsatta anlatıyor. Onun bu mutluluğu beni de umutlandırdı" ifadelerini kullandı.'Sadece bir yıldız değil, büyük bir karakter'Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ise Osimhen’in yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda önemli bir karakter olduğunu vurguladı. Hatipoğlu, "Sanki altyapıdan gelen bir oyuncu gibi, sahadaki azmi ve pozitif enerjisiyle herkesi etkiliyor. Takıma büyük katkı sağlıyor" dedi.Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi rotasyon hazırlığıGalatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un bugünkü maçta geniş bir rotasyon uygulayacağı öğrenildi. Icardi, Jelert, Sallai ve Berkan’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Buruk, yoğun maç takvimi nedeniyle tüm oyuncularını hazır tutmak ve dinlendirmek amacıyla rotasyona devam edecek.Uğur Yıldız'a geniş yetkiler verilecekGalatasaray’da Sportif Direktör Cenk Ergün'ün istifasının ardından Florya'daki yönetim düzeninde bir değişiklik yapılmayacak. Yönetimin, Futbol A Takım İdari Direktörü Uğur Yıldız’ın yetkilerini artıracağı öğrenildi. Böylece Yıldız, kulüp içerisindeki sorumluluklarını genişletecek.

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