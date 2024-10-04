https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html
Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:05+0300
2024-10-04T14:05+0300
2024-10-04T14:05+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 6 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 16 bin 650 asker olarak kayıtlara geçti.Rus ordusu bu hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) stratejik önem arz eden Ugledar kentini ele geçirirken 44 Ukrayna askeri Ugledar'daki çatışmalar sırasında silah bırakıp teslim oldu. Böylece bir hafta içinde Ukrayna ordusu saflarında toplam 83 asker silah bıraktı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 29 grup taarruzu gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisler, askeri üsler, cephanelikler, orduya, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lavrovdan-israilin-lubnana-kara-harekatini-kinamayan-abdye-tepki-1088816493.html
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek düşman güçlerine ciddi kayıplar verdirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 6 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.
Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 16 bin 650 asker olarak kayıtlara geçti.
Rus ordusu bu hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) stratejik önem arz eden Ugledar kentini ele geçirirken 44 Ukrayna askeri Ugledar'daki çatışmalar sırasında silah bırakıp teslim oldu. Böylece bir hafta içinde Ukrayna ordusu saflarında toplam 83 asker silah bıraktı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 29 grup taarruzu gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisler, askeri üsler, cephanelikler, orduya, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.