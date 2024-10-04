Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sosyal konut projeleri neden hayata geçemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Tasarımda yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Orallı: Türkiye-Rusya-Çin-İran dörtlüsü önümüzdeki dönemin en etkili gücü
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail; Suriye, Irak, Yemen ve hatta İran’a kadar uzanan bir hattı yok etmeye çalışıyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ezber bozan tarikat çıkışı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:32
3 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Cem Garipoğlu vakası, ülkede adalete bakışın da bir yansıması’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye'de kumarhaneler 1998 yılında kapatıldı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hafta sonu Bursa'da yapılacak 11. Eker I Run maratonu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html
Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:05+0300
2024-10-04T14:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088819928_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_d4fa016ccd3ad0fbf82979c58d598364.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 6 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 16 bin 650 asker olarak kayıtlara geçti.Rus ordusu bu hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) stratejik önem arz eden Ugledar kentini ele geçirirken 44 Ukrayna askeri Ugledar'daki çatışmalar sırasında silah bırakıp teslim oldu. Böylece bir hafta içinde Ukrayna ordusu saflarında toplam 83 asker silah bıraktı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 29 grup taarruzu gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisler, askeri üsler, cephanelikler, orduya, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/lavrovdan-israilin-lubnana-kara-harekatini-kinamayan-abdye-tepki-1088816493.html
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ugledar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088819928_482:0:2614:1599_1920x0_80_0_0_7da5f81bc58110cbdb4a14abff80bf5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ugledar, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal hipersonik silahı, kinjal (hançer)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ugledar, kinjal, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal hipersonik silahı, kinjal (hançer)

Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

14:05 04.10.2024
© Sputnik / Pavel LvovLanzamiento de un misil del sistema antiaéreo naval Kinzhal
Lanzamiento de un misil del sistema antiaéreo naval Kinzhal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Pavel Lvov
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek düşman güçlerine ciddi kayıplar verdirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 6 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.

Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 16 bin 650 asker olarak kayıtlara geçti.

Rus ordusu bu hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) stratejik önem arz eden Ugledar kentini ele geçirirken 44 Ukrayna askeri Ugledar'daki çatışmalar sırasında silah bırakıp teslim oldu. Böylece bir hafta içinde Ukrayna ordusu saflarında toplam 83 asker silah bıraktı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 29 grup taarruzu gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisler, askeri üsler, cephanelikler, orduya, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, asiste a las conversaciones ampliadas ruso-uzbekas en la residencia estatal de Kuksaroy. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
DÜNYA
Lavrov'dan İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'ye tepki
13:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала