https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html

Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Rus ordusu bir haftada 6 yerleşimi ele geçirdi, 17 bin Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T14:05+0300

2024-10-04T14:05+0300

2024-10-04T14:05+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 6 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 16 bin 650 asker olarak kayıtlara geçti.Rus ordusu bu hafta Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) stratejik önem arz eden Ugledar kentini ele geçirirken 44 Ukrayna askeri Ugledar'daki çatışmalar sırasında silah bırakıp teslim oldu. Böylece bir hafta içinde Ukrayna ordusu saflarında toplam 83 asker silah bıraktı.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 29 grup taarruzu gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine enerji sağlayan tesisler, askeri üsler, cephanelikler, orduya, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

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rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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