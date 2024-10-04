https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/sosyal-medyada-kor-edecek-yeni-akim-basladi-kirlangic-otu-tedavisi-nedir-1088840198.html

Sosyal medyada kör edecek yeni akım başladı: Kırlangıç otu tedavisi nedir?

Sosyal medyada kör edecek yeni akım başladı: Kırlangıç otu tedavisi nedir?

Sputnik Türkiye

Elazığ üzerinden paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları göz hastalıklarına iyi geldiği iddiasıyla kırlangıç otu tedavisi adı altında göz hastalıklarını... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T23:08+0300

2024-10-04T23:08+0300

2024-10-04T23:12+0300

yaşam

sağlık

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elazığ

ilaç

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Kırlangıç otunu göze damlatarak görmeye ve sinüslere iyi geldiğini belirten hesaplar gündem yarattı.Elazığ ve çevre illerden paylaşım yapan hesaplar insanların güvenini kazanmak için haber siteleri üzerinden paylaşımlar dağıtıyor. Kırlangıç otu tedavisi iddiası ile gözlere bitkiyi süren şifacılar doktorlar tarafından sosyal medyada tepki görüyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bir doktor ''İşin içinde biri olarak; kırlangıç otu damlata damlata retinaya zarar veren bir çok insan var. Göz ve kulak tedavisine anternatif tıp çare olamaz. Burada bir çok tarif veriyoruz. Hepsi önleyici basit çözümler. Muhtemelen tarım bakanlığı onaylı şifacılarımızdan birisi. İnsanlara umut sattığı yetmiyor gibi hem göz sağlığını tehdit ediyor hem de hastaları yanlış yönlendiriyor!'' dedi.Kırlangıç otu nedir?Kırlangıç otu (Chelidonium majus), halk arasında daha çok 'temre otu' veya 'temre dikenotu' olarak bilinir, papaveraceae (gelincikgiller) ailesinden bir bitki türü olarak ifade edilir. Türkiye’de de yaygın olarak yetişen bu bitki, çok yıllık ve otsu bir yapıda bulunur. Genellikle 30-80 cm uzunluğa kadar uzayabildiği ifade edilir.Kırlangıç otunun özellikleri nedir?Kırlangıç otunun bazı bileşenlerinin toksik olabileceği açıklandı. Bu nedenle özellikle iç kullanımında dikkatli olunmalı ve uzman tavsiyesi alınması gerektiği ifade edildi. Uzun süreli ya da yüksek dozlarda kullanımı karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

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