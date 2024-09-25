https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/osmaniyede-mavi-dil-karantinasi-basladi-mavi-dil-hastaligi-nedir-1088436436.html

Osmaniye'de mavi dil karantinası başladı: Mavi dil hastalığı nedir?

Osmaniye'de mavi dil karantinası başladı: Mavi dil hastalığı nedir?

Sputnik Türkiye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde veterinerlerin kontrollerinde bazı küçükbaş ve büyükbaşlarda 'mavi dil' hastalığı tespit edildi. Kadirli ilçe merkezi ile 10... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T17:57+0300

2024-09-25T17:57+0300

2024-09-25T17:57+0300

türkiye

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Osmaniye Kadirli ilçesinde Mavi dil hastalığı kaynaklı 10 köyde karantina tedbirleri alınarak canlı hayvan satışı ve sevki yasaklandı.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvanlarda başlayan ölümlerden kaynaklı Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan incelemelerde besi hayvanlarından mavi dil hastalığı tespit edildi. Açıklamada, ilçe merkezi ile 10 köydeki pazarlarda, canlı hayvan satışı ve sevkinin durdurulduğu belirtildi.Mavi dil hastalığı nedir? İnsana bulaşır mı?Mavi dil hastalığı, koyun ve sığır gibi geviş getiren hayvanlarda görülen viral bir hastalık olarak tanımlanıyor. Hastalığa Bluetongue virus (BTV) adı verilen bir virüsün neden olduğu ve genellikle kan emen sinekler (Culicoides cinsi) aracılığıyla bulaştığı ifade edildi. İnsana bulaşmayan hastalık bir hayvan hastalığı olarak tanınır.Mavi dil hastalığının hayvanlarda belirtileri nedir?Mavi dil hastalığı hayvanlarda bulaşma yolları nasıl?Hastalık, genellikle kan emen sinekler aracılığıyla bulaşır. Ayrıca, hastalıklı hayvanların kanı, dokuları ya da diğer vücut sıvıları ile temas eden hayvanlara da bulaşabilir.Mavi dil hastalığı hayvanlarda korunma yolları nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html

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