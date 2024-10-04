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Selçuk Bayraktar: İsrail'in gücü ABD sayesinde
Selçuk Bayraktar: İsrail'in gücü ABD sayesinde
Sputnik Türkiye
Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da bir canlı yayında yaptığı açıklamlarda dünyanın korkunç bir karanlığa sürüklendiğini ifade ederken... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T22:27+0300
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türkiye
selçuk bayraktar
teknofest
israil
abd
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da Habertürk canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu. Bayraktar, dünyanın karanlığa sürüklendiğini ifade ederek, "Ben dünyanın korkunç bir karanlığa doğru sürüklendiğini değerlendiriyorum. Bunun temelinde şöyle yaklaşım var; gururla paylaşılmış, İsrail devletinin yetkilileri gururla paylaşıyor, bebeğini öldür, annesini öldür varsa hayvanlarını öldür. Bunun Tanrı'nın emri olduğunu deklare ediyorlar" dedi.'İsrail'in savunma gücü ABD sayesinde'İsrail'in gücünün ABD sayesinde olduğunu söyleyen Bayraktar, "İsrail hava savunma sistemlerini bütünüyle imha edemiyor. İsrail'in ayrıca kendi gücü değil. Elbette arkasındaki süper gücün gücü. O algıyı yaratmak istiyor. İnsanlık için, tedarik zincirine yerleştirilen bombalar, korkunç bir karanlığın çanları çalıyor. Yarın kulaklık alacağım, onun için de mi bomba var. Evladıma telefon alacağım, onun içinde de mi bomba var diye düşünmeden edemiyorsunuz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligindan-tulkerim-cagrisi-israil-uluslararasi-baris-ve-guvenlige-ciddi-bir-tehdit-1088838363.html
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Selçuk Bayraktar: İsrail'in gücü ABD sayesinde

22:27 04.10.2024 (güncellendi: 22:28 04.10.2024)
© AA / Lokman İlhanSelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Lokman İlhan
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Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da bir canlı yayında yaptığı açıklamlarda dünyanın korkunç bir karanlığa sürüklendiğini ifade ederken, İsrail'in gücünün ABD sayesinde olduğunu söyledi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da Habertürk canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, dünyanın karanlığa sürüklendiğini ifade ederek, "Ben dünyanın korkunç bir karanlığa doğru sürüklendiğini değerlendiriyorum. Bunun temelinde şöyle yaklaşım var; gururla paylaşılmış, İsrail devletinin yetkilileri gururla paylaşıyor, bebeğini öldür, annesini öldür varsa hayvanlarını öldür. Bunun Tanrı'nın emri olduğunu deklare ediyorlar" dedi.

'İsrail'in savunma gücü ABD sayesinde'

İsrail'in gücünün ABD sayesinde olduğunu söyleyen Bayraktar, "İsrail hava savunma sistemlerini bütünüyle imha edemiyor. İsrail'in ayrıca kendi gücü değil. Elbette arkasındaki süper gücün gücü. O algıyı yaratmak istiyor. İnsanlık için, tedarik zincirine yerleştirilen bombalar, korkunç bir karanlığın çanları çalıyor. Yarın kulaklık alacağım, onun için de mi bomba var. Evladıma telefon alacağım, onun içinde de mi bomba var diye düşünmeden edemiyorsunuz" şeklinde konuştu.
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