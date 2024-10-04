https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/selcuk-bayraktar-israilin-gucu-abd-sayesinde-1088839135.html

Selçuk Bayraktar: İsrail'in gücü ABD sayesinde

Selçuk Bayraktar: İsrail'in gücü ABD sayesinde

Sputnik Türkiye

Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da bir canlı yayında yaptığı açıklamlarda dünyanın korkunç bir karanlığa sürüklendiğini ifade ederken... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

selçuk bayraktar

teknofest

israil

abd

savunma

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da Habertürk canlı yayınında bazı açıklamalarda bulundu. Bayraktar, dünyanın karanlığa sürüklendiğini ifade ederek, "Ben dünyanın korkunç bir karanlığa doğru sürüklendiğini değerlendiriyorum. Bunun temelinde şöyle yaklaşım var; gururla paylaşılmış, İsrail devletinin yetkilileri gururla paylaşıyor, bebeğini öldür, annesini öldür varsa hayvanlarını öldür. Bunun Tanrı'nın emri olduğunu deklare ediyorlar" dedi.'İsrail'in savunma gücü ABD sayesinde'İsrail'in gücünün ABD sayesinde olduğunu söyleyen Bayraktar, "İsrail hava savunma sistemlerini bütünüyle imha edemiyor. İsrail'in ayrıca kendi gücü değil. Elbette arkasındaki süper gücün gücü. O algıyı yaratmak istiyor. İnsanlık için, tedarik zincirine yerleştirilen bombalar, korkunç bir karanlığın çanları çalıyor. Yarın kulaklık alacağım, onun için de mi bomba var. Evladıma telefon alacağım, onun içinde de mi bomba var diye düşünmeden edemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligindan-tulkerim-cagrisi-israil-uluslararasi-baris-ve-guvenlige-ciddi-bir-tehdit-1088838363.html

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