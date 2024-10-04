https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligindan-tulkerim-cagrisi-israil-uluslararasi-baris-ve-guvenlige-ciddi-bir-tehdit-1088838363.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Tulkerim çağrısı: 'İsrail uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Tulkerim çağrısı: 'İsrail uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T21:35+0300
2024-10-04T21:35+0300
2024-10-04T21:39+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
saldırı
bombalı saldırı
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenler için yazılı açıklama yayımladı.İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında hukuku sistematik olarak ihlal ettiğine değinen Dışişleri Bakanlığı "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır'' dedi.BM ve Uluslararası kuruluşlara çağrıDışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırdı.Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısıİsrail Hava Kuvvetleri, 3 Ekim 2024 tarihinde gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı X paylaşımı şöyle:
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israil savaş uçakları, batı şeria, tulkerim mülteci kampı, bm, israil saldırısı, son dakika israil
israil savaş uçakları, batı şeria, tulkerim mülteci kampı, bm, israil saldırısı, son dakika israil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Tulkerim çağrısı: 'İsrail uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit'
21:35 04.10.2024 (güncellendi: 21:39 04.10.2024)
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in hukuku sistematik bir şekilde ihlal ettiği belirtilerek başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları İsrail'i durdurmaya çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenler için yazılı açıklama yayımladı.
İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında hukuku sistematik olarak ihlal ettiğine değinen Dışişleri Bakanlığı "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır'' dedi.
BM ve Uluslararası kuruluşlara çağrı
Dışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırdı.
Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısı
İsrail Hava Kuvvetleri, 3 Ekim 2024 tarihinde gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı X paylaşımı şöyle: