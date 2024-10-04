https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligindan-tulkerim-cagrisi-israil-uluslararasi-baris-ve-guvenlige-ciddi-bir-tehdit-1088838363.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tulkerim çağrısı: 'İsrail uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tulkerim çağrısı: 'İsrail uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T21:35+0300

2024-10-04T21:35+0300

2024-10-04T21:39+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

saldırı

bombalı saldırı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenler için yazılı açıklama yayımladı.İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarında hukuku sistematik olarak ihlal ettiğine değinen Dışişleri Bakanlığı "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır'' dedi.BM ve Uluslararası kuruluşlara çağrıDışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırdı.Tulkerim'e düzenlenen hava saldırısıİsrail Hava Kuvvetleri, 3 Ekim 2024 tarihinde gece işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı X paylaşımı şöyle:

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