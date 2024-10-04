https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/safiye-soymanin-13-yasinda-zorla-evlendirildigi-ortaya-cikti--fotograflari-tek-tek-paylasti-1088797474.html

Safiye Soyman'ın 13 yaşında zorla evlendirildiği ortaya çıktı: Fotoğrafları tek tek paylaştı

Safiye Soyman'ın 13 yaşında zorla evlendirildiği ortaya çıktı: Fotoğrafları tek tek paylaştı

Sputnik Türkiye

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, 13 yaşındayken evlendirildiği nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Soyman, nostaljik... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T08:33+0300

2024-10-04T08:33+0300

2024-10-04T08:39+0300

safiye soyman

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Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanmadan geçen yıllar utansın" şarkısıyla eşlik eden ünlü sanatçı Safiye Soyman, çocuk yaşta evlendirildiği yılları anımsattı. Fotoğrafı gören takipçileri, ünlü sanatçıya destek ve ilgi dolu mesajlar yağdırdı.Aile kararıyla zorla evlendirildiSafiye Soyman, daha önce katıldığı bir televizyon programında, ailesinin kararıyla henüz 13 yaşındayken evlendirildiğini açıklamıştı. Anılarından bahsederken, "Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. '13 yaşında' demezsiniz. Beni istediler, ailem önce reddetti ama sonunda babam beni verdi. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler ve 15 gün içinde nişanlanıp evlendirildim" ifadelerini kullanmıştı.Hakim sitem etmiş: 'Çocuğa bakamıyorsanız ben bakayım, evlendirmeyin'O dönemde yaşananları anlatırken, Soyman, babasının mahkeme sırasında yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Hakimin babasına "Bu çocuğu nasıl evlendiriyorsunuz? Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor...Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi." diyerek sitem ettiğini belirten Soyman, babasının bu olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ve "Yerin dibine girdiğim bir gündü" dediğini aktardı.Safiye Soyman’ın bu paylaşımı, erken yaşta evlilik konusunu yeniden gündeme taşırken, takipçileri sanatçının yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği güçlü duruşu takdir etti.Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977, ö. 2024) adında bir oğlu olmuştur.

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