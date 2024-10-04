https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-abd-ile-savas-olasiligi-washingtonun-hamlelerine-bagli-1088813157.html

Rusya: ABD ile savaş olasılığı Washington'un hamlelerine bağlı

Rusya: ABD ile savaş olasılığı Washington'un hamlelerine bağlı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma olasılığının Washington'un bundan böyle atacağı adımlara bağlı olduğunu... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T12:29+0300

2024-10-04T12:29+0300

2024-10-04T12:30+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

abd

nükleer savaş

batı

vladimir putin

nükleer doktrin

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052897431_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f12b81d3190236ad3460de7e57e4381c.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın ABD ile uzun vadeli çatışmaya hazır olmasının, siyasi ve askeri çatışma senaryolarının değerlendirildiği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Kesinlikle. Kapsamlı bir şekilde, tüm açılardan değerlendiriliyor” dedi.Bunun jeopolitik mi yoksa silahlı bir çatışma olacağının “Amerikalılara bağlı” olduğunu söyleyen Rus diplomat, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rus ekonomisini, devasa boyutlara ulaşan ve kendi kendini dayatır hale gelen yaptırımlara karşı dirençli hale getirmek için gereken her şeyin yapıldığını dile getiren Ryabkov, Batı’nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğu koşullarda ülkenin azami seferberliğe ve büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunun anlaşılmasına ihtiyaç olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül 2024’te, Güvenlik Konseyi’nin nükleer caydırıcılık konulu toplantısında, ‘Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri’ belgesinin yenilendiğini duyurmuştu. Ülke lideri, nükleer güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin Rusya'ya yönelik saldırısının ortaklaşa saldırı olarak değerlendirileceğini belirtmişti.Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu uyarısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer doktrinindeki değişikliğinin hasım ülkelere bir sinyal olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-buyukelci-antonov-fiziksel-siddet-tehditleri-aliyorum-1088795874.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nükleer savaş, batı, vladimir putin, nükleer doktrin, kremlin, dmitriy peskov