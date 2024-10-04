https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-abd-ile-savas-olasiligi-washingtonun-hamlelerine-bagli-1088813157.html
Rusya: ABD ile savaş olasılığı Washington'un hamlelerine bağlı
Rusya: ABD ile savaş olasılığı Washington'un hamlelerine bağlı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma olasılığının Washington'un bundan böyle atacağı adımlara bağlı olduğunu... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T12:29+0300
2024-10-04T12:29+0300
2024-10-04T12:30+0300
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sergey ryabkov
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nükleer savaş
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nükleer doktrin
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın ABD ile uzun vadeli çatışmaya hazır olmasının, siyasi ve askeri çatışma senaryolarının değerlendirildiği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Kesinlikle. Kapsamlı bir şekilde, tüm açılardan değerlendiriliyor” dedi.Bunun jeopolitik mi yoksa silahlı bir çatışma olacağının “Amerikalılara bağlı” olduğunu söyleyen Rus diplomat, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rus ekonomisini, devasa boyutlara ulaşan ve kendi kendini dayatır hale gelen yaptırımlara karşı dirençli hale getirmek için gereken her şeyin yapıldığını dile getiren Ryabkov, Batı’nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğu koşullarda ülkenin azami seferberliğe ve büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunun anlaşılmasına ihtiyaç olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül 2024’te, Güvenlik Konseyi’nin nükleer caydırıcılık konulu toplantısında, ‘Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri’ belgesinin yenilendiğini duyurmuştu. Ülke lideri, nükleer güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin Rusya'ya yönelik saldırısının ortaklaşa saldırı olarak değerlendirileceğini belirtmişti.Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu uyarısında bulunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer doktrinindeki değişikliğinin hasım ülkelere bir sinyal olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-buyukelci-antonov-fiziksel-siddet-tehditleri-aliyorum-1088795874.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nükleer savaş, batı, vladimir putin, nükleer doktrin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, nükleer savaş, batı, vladimir putin, nükleer doktrin, kremlin, dmitriy peskov
Rusya: ABD ile savaş olasılığı Washington'un hamlelerine bağlı
12:29 04.10.2024 (güncellendi: 12:30 04.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma olasılığının Washington'un bundan böyle atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın ABD ile uzun vadeli çatışmaya hazır olmasının, siyasi ve askeri çatışma senaryolarının değerlendirildiği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Kesinlikle. Kapsamlı bir şekilde, tüm açılardan değerlendiriliyor” dedi.
Bunun jeopolitik mi yoksa silahlı bir çatışma olacağının “Amerikalılara bağlı” olduğunu söyleyen Rus diplomat, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Onları gerilimi daha da tırmandırmamaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü uzun zamandır oynadıkları ve aslında Avrupa-Atlantik bölgesindeki mevcut açık çatışmayı ve güvenlik krizini tetikleyen jeopolitik oyunları sonsuza kadar oynamak mümkün değil. Sabrımızı sürekli sınama girişimlerinin sert karşılık vermemize yol açmayacağını düşünmeleri yanlış. Halihazırda yapılandan çok daha sert karşılık olacak.
Rus ekonomisini, devasa boyutlara ulaşan ve kendi kendini dayatır hale gelen yaptırımlara karşı dirençli hale getirmek için gereken her şeyin yapıldığını dile getiren Ryabkov, Batı’nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda kararlı olduğu koşullarda ülkenin azami seferberliğe ve büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunun anlaşılmasına ihtiyaç olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunu etkili bir şekilde yapıyoruz. Bu durumdaki çıkarlarımız, kalkınma ve toplumda sükunet. ABD ve destekçi grubunun düşmanca saldırılarından saklanarak korkmadan gelişeceğimiz bir kale duvarı oluşturmak. Bu, bizim için ABD yönünde temel politika haline geliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Eylül 2024’te, Güvenlik Konseyi’nin nükleer caydırıcılık konulu toplantısında, ‘Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri’ belgesinin yenilendiğini duyurmuştu. Ülke lideri, nükleer güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir ülkenin Rusya'ya yönelik saldırısının ortaklaşa saldırı olarak değerlendirileceğini belirtmişti.
Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğu uyarısında bulunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer doktrinindeki değişikliğinin hasım ülkelere bir sinyal olduğunu söylemişti.