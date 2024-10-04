https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-buyukelci-antonov-fiziksel-siddet-tehditleri-aliyorum-1088795874.html

Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye ‘nükleer savaşa yol açmak’ suçlaması

Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye ‘nükleer savaşa yol açmak’ suçlaması

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T06:49+0300

2024-10-04T06:49+0300

2024-10-04T07:58+0300

dünya

rusya

abd

anatoliy antonov

tehdit

abd başkanlık seçimleri

suçlama

seçimlere müdahale

ukrayna

uzun menzilli füze

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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus televizyonuna açıklamasında, ABD'nin Ukrayna ordusuna Batı yapımı sistemlerle Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme yönündeki olası karara dikkat çekerek şunu dedi: Rusya’nın, nükleer savaşı engellemek için mümkün olan her şey yapması gerektiğini dile getiren diplomat, bu tür savaşlarda kazananın olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:'Fiziksel şiddet tehditleri alıyorum'ABD’de seçim tarihi yaklaştıkça çalışmanın giderek zorlaştığını dile getiren Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rus diplomatların ve şahsen kendisinin fiziksel şiddet tehditleri aldığını belirtti.Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazetecilere açıklamasında, “ABD’de önemli bir tarih olan 5 Kasım ABD başkan seçimlerine yaklaştıkça burada çalışmanın giderek zorlaştığı hissine kapılıyoruz. Ülkemizin yöneticilerine yönelik kışkırtıcı sloganlar ve hakaretler içeren agresif gösterilerin yanı sıra, diplomatlara ve Büyükelçinin şahsına yönelik fiziksel şiddet tehditleri de bunu doğrulamakta” ifadesini kullandı.ABD’de “enformasyon alanındaki durumun sertleştiğine” dikkat çeken Antonov, “ABD'de çalışan Rus gazetecilere giderek daha fazla kısıtlama getiriliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Tarihin tekerrür ettiğini söyleyen Antonov, “Ülkemize yönelik, ABD’nin içişlerine müdahale suçlamalarını giderek daha sık duyuyoruz. Bu suçlamalar, seçmenlerin görüşlerini etkilemek veya hacker saldırıları ile ilgili. Elbette bize hiçbir delil sunulmuyor” diye kaydetti.

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rusya, abd, anatoliy antonov, tehdit, abd başkanlık seçimleri, suçlama, seçimlere müdahale, ukrayna, uzun menzilli füze, nükleer savaş