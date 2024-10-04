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Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye ‘nükleer savaşa yol açmak’ suçlaması
Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye ‘nükleer savaşa yol açmak’ suçlaması
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T06:49+0300
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dünya
rusya
abd
anatoliy antonov
tehdit
abd başkanlık seçimleri
suçlama
seçimlere müdahale
ukrayna
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus televizyonuna açıklamasında, ABD'nin Ukrayna ordusuna Batı yapımı sistemlerle Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme yönündeki olası karara dikkat çekerek şunu dedi: Rusya’nın, nükleer savaşı engellemek için mümkün olan her şey yapması gerektiğini dile getiren diplomat, bu tür savaşlarda kazananın olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:'Fiziksel şiddet tehditleri alıyorum'ABD’de seçim tarihi yaklaştıkça çalışmanın giderek zorlaştığını dile getiren Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rus diplomatların ve şahsen kendisinin fiziksel şiddet tehditleri aldığını belirtti.Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazetecilere açıklamasında, “ABD’de önemli bir tarih olan 5 Kasım ABD başkan seçimlerine yaklaştıkça burada çalışmanın giderek zorlaştığı hissine kapılıyoruz. Ülkemizin yöneticilerine yönelik kışkırtıcı sloganlar ve hakaretler içeren agresif gösterilerin yanı sıra, diplomatlara ve Büyükelçinin şahsına yönelik fiziksel şiddet tehditleri de bunu doğrulamakta” ifadesini kullandı.ABD’de “enformasyon alanındaki durumun sertleştiğine” dikkat çeken Antonov, “ABD'de çalışan Rus gazetecilere giderek daha fazla kısıtlama getiriliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Tarihin tekerrür ettiğini söyleyen Antonov, “Ülkemize yönelik, ABD’nin içişlerine müdahale suçlamalarını giderek daha sık duyuyoruz. Bu suçlamalar, seçmenlerin görüşlerini etkilemek veya hacker saldırıları ile ilgili. Elbette bize hiçbir delil sunulmuyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/pentagon-abd-ve-muttefiklerinin-uzun-menzilli-fuze-stoklari-sinirli-1088791647.html
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rusya, abd, anatoliy antonov, tehdit, abd başkanlık seçimleri, suçlama, seçimlere müdahale, ukrayna, uzun menzilli füze, nükleer savaş
rusya, abd, anatoliy antonov, tehdit, abd başkanlık seçimleri, suçlama, seçimlere müdahale, ukrayna, uzun menzilli füze, nükleer savaş

Rus Büyükelçi Antonov’dan ABD’ye ‘nükleer savaşa yol açmak’ suçlaması

06:49 04.10.2024 (güncellendi: 07:58 04.10.2024)
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Embassy of the Russian Federation in the USA
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahlarla Rusya’nın derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme ihtimalinin nükleer savaşa doğru yol açtığını belirterek Rusya’nın nükleer savaşı engellemek için mümkün olan her şey yapması gerektiğini kaydetti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus televizyonuna açıklamasında, ABD'nin Ukrayna ordusuna Batı yapımı sistemlerle Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemesine izin verme yönündeki olası karara dikkat çekerek şunu dedi:
Bu sadece gerilimi tırmandıracak büyük bir adım değil, aynı zamanda ABD yönetiminin nükleer savaş yönünde açtığı bir yol.
Rusya’nın, nükleer savaşı engellemek için mümkün olan her şey yapması gerektiğini dile getiren diplomat, bu tür savaşlarda kazananın olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikalılar her ne kadar her şeyin sadece Avrupa topraklarında, hatta sadece Ukrayna'da bir nükleer çatışmayla sona ereceğini düşünmek isteseler de bu mümkün değil. Bu durumun sorumluluğu yine ABD'de bulunan karar alma merkezlerine ait.

'Fiziksel şiddet tehditleri alıyorum'

ABD’de seçim tarihi yaklaştıkça çalışmanın giderek zorlaştığını dile getiren Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rus diplomatların ve şahsen kendisinin fiziksel şiddet tehditleri aldığını belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazetecilere açıklamasında, “ABD’de önemli bir tarih olan 5 Kasım ABD başkan seçimlerine yaklaştıkça burada çalışmanın giderek zorlaştığı hissine kapılıyoruz. Ülkemizin yöneticilerine yönelik kışkırtıcı sloganlar ve hakaretler içeren agresif gösterilerin yanı sıra, diplomatlara ve Büyükelçinin şahsına yönelik fiziksel şiddet tehditleri de bunu doğrulamakta” ifadesini kullandı.
ABD’de “enformasyon alanındaki durumun sertleştiğine” dikkat çeken Antonov, “ABD'de çalışan Rus gazetecilere giderek daha fazla kısıtlama getiriliyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yürürlükte olan binlerce ve hatta on binlerce yaptırım var. Her fırsatta kısıtlama getiriliyor. Üstelik bize yönelik propaganda suçlamaları bir balon gibi patlayınca yaptırımlar kaldırılmıyor. Donald Trump ile işbirliği yapmakla suçlandığımız ve en sert kısıtlamaların uygulandığı 2016'da neler olduğunu bir hatırlayın. O çamur çöktü ama yaptırımlar devam ediyor.
Tarihin tekerrür ettiğini söyleyen Antonov, “Ülkemize yönelik, ABD’nin içişlerine müdahale suçlamalarını giderek daha sık duyuyoruz. Bu suçlamalar, seçmenlerin görüşlerini etkilemek veya hacker saldırıları ile ilgili. Elbette bize hiçbir delil sunulmuyor” diye kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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