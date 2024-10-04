https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/pentagon-abd-ve-muttefiklerinin-uzun-menzilli-fuze-stoklari-sinirli-1088791647.html
Pentagon: ABD ve müttefiklerinin uzun menzilli füze stokları sınırlı
Pentagon: ABD ve müttefiklerinin uzun menzilli füze stokları sınırlı
Sputnik Türkiye
Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, ABD ve müttefiklerinin uzun menzilli füze stoklarının sınırlı olduğunu belirtti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T00:16+0300
2024-10-04T00:16+0300
2024-10-04T00:15+0300
ukrayna krizi
sabrina singh
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
uzun menzilli füze
tedarik
stok
kiev
nato
sergey lavrov
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın brifinginde, ABD depolarındaki uzun menzilli füze stoklarının sınırlı olduğunu, Kiev'e tedarikinin ancak ABD'nin savaşa hazır olma durumuna zarar vermeyecek şekilde mümkün olacağını söyledi.Singh, “Uzun menzilli füze stoklarımız sınırlı, yalnızca birkaç ülkede var ve onların da stokları sınırlı. Karar verirken her zaman kendi savaşa hazır olma durumumuzu göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abdli-general-davis-ukraynaya-verilen-f-16lar-rus-savas-ucaklarindan-daha-zayif-1088772665.html
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sabrina singh, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, uzun menzilli füze, tedarik, stok, kiev, nato, sergey lavrov, kremlin, dmitriy peskov
sabrina singh, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, uzun menzilli füze, tedarik, stok, kiev, nato, sergey lavrov, kremlin, dmitriy peskov
Pentagon: ABD ve müttefiklerinin uzun menzilli füze stokları sınırlı
Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, ABD ve müttefiklerinin uzun menzilli füze stoklarının sınırlı olduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın brifinginde, ABD depolarındaki uzun menzilli füze stoklarının sınırlı olduğunu, Kiev'e tedarikinin ancak ABD'nin savaşa hazır olma durumuna zarar vermeyecek şekilde mümkün olacağını söyledi.
Singh, “Uzun menzilli füze stoklarımız sınırlı, yalnızca birkaç ülkede var ve onların da stokları sınırlı. Karar verirken her zaman kendi savaşa hazır olma durumumuzu göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.