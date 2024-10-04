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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/pentagon-ukrayna-semalarindaki-rus-fuzelerini-vurmayi-neden-reddettiklerini-acikladi-1088802033.html
Pentagon, Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı neden reddettiklerini açıkladı
Pentagon, Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı neden reddettiklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kiev'in tüm ısrarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere attığı füzeleri vurmayı reddeden ABD'den bu kararın nedeniyle ilgili açıklama geldi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:02+0300
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Kiev'in Rus füzeleri konusundaki talebini reddetmelerinin nedeninin çatışmaya katılım seviyesiyle alakalı olduğunu belirtti.Basın toplantısında konuşan Singh, Batı'nın Rusya tarafından atılan füzeleri Romanya ve Polonya topraklarından vurarak Ukrayna'ya yardım etmesi halinde, bunun çatışmaya katılımı farklı bir seviyeye çıkaracağını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin İran'ın İsrail'i hedef alan İHA ve balistik füzelerini imha ettiklerini örnek göstererek Batı'ya defalarca Rus İHA ve füzelerinin durdurulması için yardım çağrısında bulunmuştu. ABD, Nisan ayında İsrail ordusunun Tahran tarafından düzenlenen saldırıyı püskürtmesine yardım ettiğini itiraf etmişti. Ayrıca ABD basını, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısı sırasında İsrail'e doğru uçan füzelerin önlenmesinde Amerikan gemilerinin de yer aldığını yazmıştı.NATO da, Ukrayna üzerinden Rus füzelerinin düşürülmesi fikrini reddetmişti. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Kiev ile Moskova arasındaki çatışmanın bir parçası olmayı düşünmediği savunmasını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-ordusu-donetskte-stratejik-oneme-sahip-ugledari-ele-gecirdi-1088780325.html
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abd, abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, sabrina singh

Pentagon, Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı neden reddettiklerini açıkladı

10:02 04.10.2024
© AP Photo / Susan WalshABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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Kiev'in tüm ısrarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere attığı füzeleri vurmayı reddeden ABD'den bu kararın nedeniyle ilgili açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Kiev'in Rus füzeleri konusundaki talebini reddetmelerinin nedeninin çatışmaya katılım seviyesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Singh, Batı'nın Rusya tarafından atılan füzeleri Romanya ve Polonya topraklarından vurarak Ukrayna'ya yardım etmesi halinde, bunun çatışmaya katılımı farklı bir seviyeye çıkaracağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin İran'ın İsrail'i hedef alan İHA ve balistik füzelerini imha ettiklerini örnek göstererek Batı'ya defalarca Rus İHA ve füzelerinin durdurulması için yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD, Nisan ayında İsrail ordusunun Tahran tarafından düzenlenen saldırıyı püskürtmesine yardım ettiğini itiraf etmişti. Ayrıca ABD basını, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısı sırasında İsrail'e doğru uçan füzelerin önlenmesinde Amerikan gemilerinin de yer aldığını yazmıştı.

NATO da, Ukrayna üzerinden Rus füzelerinin düşürülmesi fikrini reddetmişti. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Kiev ile Moskova arasındaki çatışmanın bir parçası olmayı düşünmediği savunmasını yapmıştı.
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