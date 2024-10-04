Pentagon, Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı neden reddettiklerini açıkladı
© AP Photo / Susan WalshABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
© AP Photo / Susan Walsh
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Kiev'in tüm ısrarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere attığı füzeleri vurmayı reddeden ABD'den bu kararın nedeniyle ilgili açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, Kiev'in Rus füzeleri konusundaki talebini reddetmelerinin nedeninin çatışmaya katılım seviyesiyle alakalı olduğunu belirtti.
Basın toplantısında konuşan Singh, Batı'nın Rusya tarafından atılan füzeleri Romanya ve Polonya topraklarından vurarak Ukrayna'ya yardım etmesi halinde, bunun çatışmaya katılımı farklı bir seviyeye çıkaracağını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin İran'ın İsrail'i hedef alan İHA ve balistik füzelerini imha ettiklerini örnek göstererek Batı'ya defalarca Rus İHA ve füzelerinin durdurulması için yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD, Nisan ayında İsrail ordusunun Tahran tarafından düzenlenen saldırıyı püskürtmesine yardım ettiğini itiraf etmişti. Ayrıca ABD basını, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısı sırasında İsrail'e doğru uçan füzelerin önlenmesinde Amerikan gemilerinin de yer aldığını yazmıştı.
NATO da, Ukrayna üzerinden Rus füzelerinin düşürülmesi fikrini reddetmişti. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Kiev ile Moskova arasındaki çatışmanın bir parçası olmayı düşünmediği savunmasını yapmıştı.
Basın toplantısında konuşan Singh, Batı'nın Rusya tarafından atılan füzeleri Romanya ve Polonya topraklarından vurarak Ukrayna'ya yardım etmesi halinde, bunun çatışmaya katılımı farklı bir seviyeye çıkaracağını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin İran'ın İsrail'i hedef alan İHA ve balistik füzelerini imha ettiklerini örnek göstererek Batı'ya defalarca Rus İHA ve füzelerinin durdurulması için yardım çağrısında bulunmuştu.
ABD, Nisan ayında İsrail ordusunun Tahran tarafından düzenlenen saldırıyı püskürtmesine yardım ettiğini itiraf etmişti. Ayrıca ABD basını, İran'ın 1 Ekim'deki saldırısı sırasında İsrail'e doğru uçan füzelerin önlenmesinde Amerikan gemilerinin de yer aldığını yazmıştı.
NATO da, Ukrayna üzerinden Rus füzelerinin düşürülmesi fikrini reddetmişti. Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Kiev ile Moskova arasındaki çatışmanın bir parçası olmayı düşünmediği savunmasını yapmıştı.