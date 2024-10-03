https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/abdli-general-davis-ukraynaya-verilen-f-16lar-rus-savas-ucaklarindan-daha-zayif-1088772665.html
ABD’li General Davis: Ukrayna’ya verilen F-16’lar Rus savaş uçaklarından daha zayıf
ABD’li General Davis: Ukrayna’ya verilen F-16’lar Rus savaş uçaklarından daha zayıf
Sputnik Türkiye
ABD Silahlı Kuvvetleri’nden Emekli Tümgeneral Gordon Davis, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı eski model F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın modern savaş... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T14:44+0300
2024-10-03T14:44+0300
2024-10-03T14:53+0300
ukrayna krizi
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batı
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f-16
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
rus ordusu
rus savaş uçağı
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Business Insider’a konuşan Emekli Tümgeneral Gordon Davis, “Bu uçaklar en gelişmiş silahlarla donatılmış olsalar bile, yine de en iyi Rus avcı uçaklarının performansını geçemeyecekler” ifadesini kullandı.Davis, F-16’ların en büyük zayıflıkları arasında uçuş menzilinin kısıtlı olmasını ve hava savunmasına karşı savunmasız kalmasını gösterdi.Batı’nın şu ana kadar Ukrayna'ya sadece radar donanımı dahil kötü özelliklere sahip eski F-16 modifikasyonlarını transfer ettiği ifade edilen yazıda, Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar bu türden yaklaşık 20 savaş uçağının teslim edileceği anımsatıldı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, F-16’ların Ukrayna’nın 'derdine devam' olmayacağını ve “diğer silahlar olduğu gibi tutarlı olarak Rus ordusu tarafından imha edileceğini” söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-binden-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1088765083.html
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abd, batı, ukrayna, f-16, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rus ordusu, rus savaş uçağı
abd, batı, ukrayna, f-16, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rus ordusu, rus savaş uçağı
ABD’li General Davis: Ukrayna’ya verilen F-16’lar Rus savaş uçaklarından daha zayıf
14:44 03.10.2024 (güncellendi: 14:53 03.10.2024)
ABD Silahlı Kuvvetleri’nden Emekli Tümgeneral Gordon Davis, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı eski model F-16 savaş uçaklarının Rusya'nın modern savaş uçaklarıyla rekabet edemeyeceğini belirtti.
Business Insider
’a konuşan Emekli Tümgeneral Gordon Davis
, “Bu uçaklar en gelişmiş silahlarla donatılmış olsalar bile, yine de en iyi Rus avcı uçaklarının performansını geçemeyecekler
” ifadesini kullandı.
Davis, F-16’ların en büyük zayıflıkları arasında uçuş menzilinin kısıtlı olmasını ve hava savunmasına karşı savunmasız kalmasını gösterdi.
Batı’nın şu ana kadar Ukrayna'ya sadece radar donanımı dahil kötü özelliklere sahip eski F-16 modifikasyonlarını transfer ettiği ifade edilen yazıda, Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar bu türden yaklaşık 20 savaş uçağının teslim edileceği anımsatıldı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, F-16’ların Ukrayna’nın 'derdine devam' olmayacağını ve “diğer silahlar olduğu gibi tutarlı olarak Rus ordusu tarafından imha edileceğini” söylemişti.