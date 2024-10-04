https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/oruc-reis-arastirma-gemisi-yarin-somali-yolcusu-yedi-ay-boyunca-bolgede-olacak-1088819308.html
Oruç Reis Araştırma Gemisi, yarın Somali yolcusu: Yedi ay boyunca bölgede olacak
Oruç Reis Araştırma Gemisi, yarın Somali yolcusu: Yedi ay boyunca bölgede olacak
Sputnik Türkiye
Somali'de petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak olan Oruç Reis Araştırma Gemisi, yarın İstanbul'dan demir alacak. Oruç Reis yedi ay boyunca bölgede... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:57+0300
2024-10-04T13:57+0300
2024-10-04T13:57+0300
türkiye
oruç reis araştırma gemisi
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
somali
türkiye
doğal gaz
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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazırlıklarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan 'Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı' kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapıldı.Yarın yola çıkacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.Yedi ay veri toplayacakOruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/oruc-reis-amasra-limanina-sigindi-1088667633.html
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oruç reis araştırma gemisi, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, somali, türkiye, doğal gaz
oruç reis araştırma gemisi, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, somali, türkiye, doğal gaz
Oruç Reis Araştırma Gemisi, yarın Somali yolcusu: Yedi ay boyunca bölgede olacak
Somali'de petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak olan Oruç Reis Araştırma Gemisi, yarın İstanbul'dan demir alacak. Oruç Reis yedi ay boyunca bölgede çalışmalarını sürdürecek.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali görevi için hazırlıklarını tamamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan 'Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı' kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda son kontrolleri yapıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali'ye uğurlayacak. Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.
Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.
Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.
23 bin kilometre alanda veri topladı
Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başlamıştı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.
4x2.520 kW dizel elektrik makina gücü bulunan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bugüne kadar denizlerde çok sayıda sismik faaliyet yürüten Oruç Reis, üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplam 23 bin kilometrekare alanda veri topladı.