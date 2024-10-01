https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/oruc-reis-amasra-limanina-sigindi-1088667633.html
Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı
Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı
Sputnik Türkiye
Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T17:00+0300
2024-10-01T17:00+0300
2024-10-01T17:00+0300
türkiye
karadeniz
fırtına
oruç reis araştırma gemisi
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Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.
türkiye
karadeniz
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karadeniz, fırtına, oruç reis araştırma gemisi
karadeniz, fırtına, oruç reis araştırma gemisi
Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı
Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.
Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.
Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.