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Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı
Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı
Sputnik Türkiye
Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T17:00+0300
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Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.
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karadeniz, fırtına, oruç reis araştırma gemisi
karadeniz, fırtına, oruç reis araştırma gemisi

Oruç Reis, Amasra Limanı'na sığındı

17:00 01.10.2024
© İHAOruç Reis
Oruç Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA
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Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle, doğalgaz aramada kullanılan Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis, yük gemileri, yabancı yatlar ve balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Karadeniz'de seyir halinde bulunan, gemi, tekne ve yatlar Bartın Amasra Limanı'na sığındı. Karadeniz'e doğal araması yapan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ile yük gemileri liman içerisinde çapa atarken, rıhtımlara yanaşan yabancı bayraklı yatlar ve balıkçı tekneleri ise halatlar yardımıyla karaya bağlandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle sahil güvenlik botları, bir romörkör gemi ve liman çalışmaları ise hazır bir şekilde bekledi.

Fırtına da liman içerisindeki bir yük gemisi, sürüklenirken, ekiplerin yardımıyla güvenli bölgeye çekildi.
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