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Şampiyonlar Ligi'nde 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü durdurulamıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü durdurulamıyor
Sputnik Türkiye
Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Portekiz... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T08:21+0300
2024-10-03T08:21+0300
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kerem aktürkoğlu
orkun kökçü
futbol
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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün etkili performansıyla Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Her iki Türk futbolcu da Portekiz ekibinin galibiyetinde başrol oynadı.Kerem'den erken gol: Atletico Madrid'i de boş geçmediBenfica formasıyla harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid karşısında da golle sahneye çıktı. Mücadelede 13. dakikada Aursnes'in asistini değerlendiren milli yıldız, kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Kerem, bu sezonki başarılı grafiğini sürdürerek 5. maçında da skora katkı yapmış oldu.Kerem 71 dakika sahada kaldıKerem'in golüyle moral bulan Benfica, Di Maria ve Bah'ın golleriyle skoru 3-0'a taşıdı. Milli futbolcu, 71 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı.Bir gol de Orkun'dan: Maçın yıldızı seçildiKerem gibi Benfica'nın bir diğer milli yıldızı Orkun Kökçü de Atletico Madrid karşısında gol sevinci yaşadı. 84. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Orkun, skoru 4-0'a getirdi ve maçın oyuncusu seçildi. Orkun, bu sezonki 4. golünü kaydederken, 9 maçta 4 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.Aynı maçta i̇kinci kez gol attılarBu sezon ikinci kez aynı maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kızılyıldız maçında da gol atmışlardı. Benfica’nın formda yıldızları, Atletico Madrid karşısındaki galibiyette bir kez daha takımın en önemli isimleri oldu.Durdurulamıyorlar: Kerem ve Orkun'un performansı zirvedeKerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist yaparak göz dolduruyor. Orkun Kökçü ise 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. İki oyuncu da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde Benfica'nın en büyük kozları arasında yer alıyor.
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kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, futbol, benfica futbol takımı, transfer, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, futbol, benfica futbol takımı, transfer, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası

Şampiyonlar Ligi'nde 'Türk fırtınası': Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü durdurulamıyor

08:21 03.10.2024
© XKerem Aktürkoğlu Benfica
Kerem Aktürkoğlu Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© X
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Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibindeki performanslarıyla adlarından söz ettiren yıldız futbolcular, İspanyol ekibine karşı da gol atmayı başardılar.
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün etkili performansıyla Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Her iki Türk futbolcu da Portekiz ekibinin galibiyetinde başrol oynadı.

Kerem'den erken gol: Atletico Madrid'i de boş geçmedi

Benfica formasıyla harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid karşısında da golle sahneye çıktı. Mücadelede 13. dakikada Aursnes'in asistini değerlendiren milli yıldız, kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Kerem, bu sezonki başarılı grafiğini sürdürerek 5. maçında da skora katkı yapmış oldu.

Kerem 71 dakika sahada kaldı

Kerem'in golüyle moral bulan Benfica, Di Maria ve Bah'ın golleriyle skoru 3-0'a taşıdı. Milli futbolcu, 71 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı.

Bir gol de Orkun'dan: Maçın yıldızı seçildi

Kerem gibi Benfica'nın bir diğer milli yıldızı Orkun Kökçü de Atletico Madrid karşısında gol sevinci yaşadı. 84. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Orkun, skoru 4-0'a getirdi ve maçın oyuncusu seçildi. Orkun, bu sezonki 4. golünü kaydederken, 9 maçta 4 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.

Aynı maçta i̇kinci kez gol attılar

Bu sezon ikinci kez aynı maçta fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kızılyıldız maçında da gol atmışlardı. Benfica’nın formda yıldızları, Atletico Madrid karşısındaki galibiyette bir kez daha takımın en önemli isimleri oldu.

Durdurulamıyorlar: Kerem ve Orkun'un performansı zirvede

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist yaparak göz dolduruyor. Orkun Kökçü ise 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. İki oyuncu da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde Benfica'nın en büyük kozları arasında yer alıyor.
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