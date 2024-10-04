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Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmesi hakkında ABD: Haberimiz yoktu
Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmesi hakkında ABD: Haberimiz yoktu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine dair açıklamalar hakkında "Eğer bu doğruysa... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'in, 'Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine' dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Miller, "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi" dedi.Miller, "Bunu kabul edip etmediğini ve Lübnan'ın içindeki birine söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Açıkçası, bunun bizim haberimiz olmayan bir şey olması mümkün" ifadelerini kullandı.Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmesiLübnanlı Bakan Buhabib, ABD'de yayın yapan PBS televizyon kanalında katıldığı bir programda, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa'nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını ilettiğini belirtmişti.Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-basini-beyruta-yonelik-saldirida-nasrallahin-muhtemel-halefi-vardi-1088792912.html
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Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmesi hakkında ABD: Haberimiz yoktu

02:24 04.10.2024
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine dair açıklamalar hakkında "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'in, 'Nasrallah'ın, öldürülmeden önce bir ateşkes planını kabul ettiğine' dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Miller, "Eğer bu doğruysa, bize hiçbir şekilde iletilmedi" dedi.
Miller, "Bunu kabul edip etmediğini ve Lübnan'ın içindeki birine söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Açıkçası, bunun bizim haberimiz olmayan bir şey olması mümkün" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmesi

Lübnanlı Bakan Buhabib, ABD'de yayın yapan PBS televizyon kanalında katıldığı bir programda, Nasrallah'ın, öldürülmeden önce ateşkesi kabul ettiğini, ABD ve Fransa'nın da kendilerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi onayladığını ilettiğini belirtmişti.
Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.
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