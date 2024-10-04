https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/israil-basini-beyruta-yonelik-saldirida-nasrallahin-muhtemel-halefi-vardi-1088792912.html

'Beyrut'a yönelik saldırıda hedefte Nasrallah'ın muhtemel halefi vardı' iddiası

'Beyrut'a yönelik saldırıda hedefte Nasrallah'ın muhtemel halefi vardı' iddiası

Sputnik Türkiye

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarının hedefi olduğu iddia edildi... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T01:21+0300

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2024-10-04T02:06+0300

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Sputnik’in Lübnan muhabirinin bildirdiğine göre Beyrut'un güney banliyöleri, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırılardan bu yana en şiddetli hava saldırılarına maruz kaldı.Axios portalı muhabiri Barak Ravid, sosyal medya hesabından, İsrailli yetkililere dayandırdığı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in Beyrut'a gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının hedefinde Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin'in olduğunu belirtti.Ravid, paylaşımında 2 İsrailli yetkilinin kendisine bu bilgiyi verdiğini bildirdi.İsrail basınında Haşim Safiyuddin'in öldüğü iddiaları da gündeme geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyrut-tekrar-vuruldu-israil-ordusu-hizbullahin-fuze-uretim-projesi-liderlerinden-birinin-1088791475.html

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israil, beyrut, son dakika, hasan nasrallah, patlama