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Menendez kardeşlerin davasında savcı yeni delilleri inceleyecek: 'Ömür boyu hapis cezası değiştirilebilir'
Menendez kardeşlerin davasında savcı yeni delilleri inceleyecek: 'Ömür boyu hapis cezası değiştirilebilir'
Sputnik Türkiye
Menendez kardeşlerin anlatıldığı bir belgeselin yayınlanmasıyla, kardeşlerin 35 sene önce anne ve babalarını öldürme davası tekrardan dünya çapında konuşulmaya... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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cinsel istismar
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Yakın zamanda Netflix'te Menendez Kardeşlerin hikayesinin yayınlanmasıyla kardeşlerin davası dünya çapında tekrardan konuşulmaya başlandı. Los Angeles savcıları, 1996 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Menendez kardeşlerin davasını yeni delillerle tekrardan inceleyeceklerini açıkladı. Los Angeles Eyalet Bölge Savcısı George Gascón, basın toplasında yaptığı açıklamada, 'Şu anda 53 ve 56 yaşlarında olan Erik ve Lyle Menendez kardeşlerin 20 Ağustos 1989 yılında ebeveynlerini öldürdüklerinden şüphe olmadığını, ancak savcı ofisinin yeni delilleri inceleyeceğini ve davada Menendez kardeşlerinin cezası üzerinde bir oynama olup olamayacağına karar vereceklerini' söyledi.Erik Menendez'in yazdığı dilekçede avukatının sunduğu yeni delillerde, Erik'in babası tarafından cinsel tacize uğradığı iddialarını doğruladığını söylediği bir mektup yer alıyor. Kardeşler, ömür boyu maruz kaldıkları fiziksel, duygusal ve cinsel tacizin ardından, ebeveynlerini kendilerini savunmak için öldürdüklerini söylediler.Kardeşlerin avukatları, içinde bulundukları toplumun cinsel taciz vakalarına karşı değişen görüşleri nedeniyle, 'kardeşlerin bugün birinci derece cinayetten hüküm giymemiş ve şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırılmamış olabileceğini' savunuyor.Suçlarını itiraf etmişlerdiO zamanlar 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşındaki Erik Menendez, 1989 yılında eğlence sektöründe yönetici olan babaları Jose Menendez ve anneleri Kitty Menendez'i ölümcül şekilde vurduklarını itiraf etmişlerdi.Ancak babalarının Erik'e yönelik uzun süreli cinsel tacizinin ifşa edilmesini önlemek için ebeveynlerinin onları öldürmek üzere olduğundan korktuklarını söylediler. O zamanki savcılar herhangi bir tacize dair kanıt olmadığını iddia ederek oğulların, 'ebeveynlerinin milyonlarca dolarlık mirasının peşinde olduğunu' söylediler. Jüri üyeleri, kardeşlerin ölüm cezasına çarptırılmasını reddederek şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını desteklemişti.'Belgesel aldatıcı bir tasvir' Netflix'de gerçek suç draması olarak sunulan Menendez Kardeşlerin hikayesi yayınlanmaya başlamasının ardından kardeşlerin davası yeniden ilgi gördü. Erik Menendez'in eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erik'in belgeseli 'aldatıcı bir tasvir' olarak betimlediği, belgeseli izledikten sonra 'erkeklerin cinsel istismara uğramadığını ve erkeklerin yaşadığı tecavüz travmasını kadınlardan farklı bir şekilde algıladıklarına' inanan savcılar tarafından yargılandıkları zamanı hatırladığını açıkladı.
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abd, los angeles, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, mahkeme, delil, erik menendez, lyle menendez, menendez kardeşler, netflix, netflix türkiye
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Menendez kardeşlerin davasında savcı yeni delilleri inceleyecek: 'Ömür boyu hapis cezası değiştirilebilir'

10:03 04.10.2024
© AP Photo / Nick UtMenendez Brothers
Menendez Brothers - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Nick Ut
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Menendez kardeşlerin anlatıldığı bir belgeselin yayınlanmasıyla, kardeşlerin 35 sene önce anne ve babalarını öldürme davası tekrardan dünya çapında konuşulmaya başlandı. 1996 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kardeşlerin davasının yeni delillerle tekrardan inceleneceği duyuruldu.
Yakın zamanda Netflix'te Menendez Kardeşlerin hikayesinin yayınlanmasıyla kardeşlerin davası dünya çapında tekrardan konuşulmaya başlandı.
Los Angeles savcıları, 1996 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan Menendez kardeşlerin davasını yeni delillerle tekrardan inceleyeceklerini açıkladı.
Los Angeles Eyalet Bölge Savcısı George Gascón, basın toplasında yaptığı açıklamada, 'Şu anda 53 ve 56 yaşlarında olan Erik ve Lyle Menendez kardeşlerin 20 Ağustos 1989 yılında ebeveynlerini öldürdüklerinden şüphe olmadığını, ancak savcı ofisinin yeni delilleri inceleyeceğini ve davada Menendez kardeşlerinin cezası üzerinde bir oynama olup olamayacağına karar vereceklerini' söyledi.
Erik Menendez'in yazdığı dilekçede avukatının sunduğu yeni delillerde, Erik'in babası tarafından cinsel tacize uğradığı iddialarını doğruladığını söylediği bir mektup yer alıyor. Kardeşler, ömür boyu maruz kaldıkları fiziksel, duygusal ve cinsel tacizin ardından, ebeveynlerini kendilerini savunmak için öldürdüklerini söylediler.
Kardeşlerin avukatları, içinde bulundukları toplumun cinsel taciz vakalarına karşı değişen görüşleri nedeniyle, 'kardeşlerin bugün birinci derece cinayetten hüküm giymemiş ve şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırılmamış olabileceğini' savunuyor.

Suçlarını itiraf etmişlerdi

O zamanlar 21 yaşında olan Lyle Menendez ve 18 yaşındaki Erik Menendez, 1989 yılında eğlence sektöründe yönetici olan babaları Jose Menendez ve anneleri Kitty Menendez'i ölümcül şekilde vurduklarını itiraf etmişlerdi.
Ancak babalarının Erik'e yönelik uzun süreli cinsel tacizinin ifşa edilmesini önlemek için ebeveynlerinin onları öldürmek üzere olduğundan korktuklarını söylediler.
O zamanki savcılar herhangi bir tacize dair kanıt olmadığını iddia ederek oğulların, 'ebeveynlerinin milyonlarca dolarlık mirasının peşinde olduğunu' söylediler. Jüri üyeleri, kardeşlerin ölüm cezasına çarptırılmasını reddederek şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını desteklemişti.

'Belgesel aldatıcı bir tasvir'

Netflix'de gerçek suç draması olarak sunulan Menendez Kardeşlerin hikayesi yayınlanmaya başlamasının ardından kardeşlerin davası yeniden ilgi gördü.
Erik Menendez'in eşinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erik'in belgeseli 'aldatıcı bir tasvir' olarak betimlediği, belgeseli izledikten sonra 'erkeklerin cinsel istismara uğramadığını ve erkeklerin yaşadığı tecavüz travmasını kadınlardan farklı bir şekilde algıladıklarına' inanan savcılar tarafından yargılandıkları zamanı hatırladığını açıkladı.
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